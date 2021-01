Lunedì, prossimo, 18 gennaio, riparte nel ferrarese e in regione la didattica in presenza al 50% per le superiori.

In vista della riapertura delle scuole, il tema più delicato rimane quello dei trasporti pubblici. Obiettivo, oltre alla sicurezza anti-covid sui mezzi, diluire su più corse l’afflusso delle persone. Tper sottolinea che l’impegno è massimo per garantire corse sicure e potenziare le corse dei bus.

Da lunedì, tra Ferrara e Bologna, tutte attive le 330 corse al giorno in più sui servizi Tper. Nel bacino di Ferrara i mezzi in più sono 17, che si aggiungono ai 22 già attivati dall’inizio dell’anno scolastico. Questi bus consentono di inserire in orario, dal 18 gennaio, 90 nuove corse, in tutto 195 istituite da settembre.