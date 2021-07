“Riviera in Danza 2021”: a Comacchio danza, spettacoli e stage tra fine luglio e primi di settembre

Comacchio, in questa estate 2021, sprizza di danza. Spettacoli, stage di formazione che si susseguono per oltre un mese e il connubio con l’arte del Maestro Remo Brindisi. La rassegna Riviera in Danza che coinvolge tutta la costa dell’Emilia Romagna, in laguna assume tutte le sfumature della danza, a cominciare dalla classica con il Gran Gala di Danza (24 luglio, Arena di Palazzo Bellini, ore 21) per approdare, il 31 luglio, al Gala La Scala, uno spettacolo con i ballerini del Teatro alla Scala che si esibiranno, accanto al Trepponti, sul palco dell’Arena Bellini.

Entrambe le iniziative sono curate da Comacchio in Danza che ha organizzato anche numerosi campus e stage formativi fra i quali la “Summer Intensive”(Palazzetto dello Sport, dal 16 al 20 agosto) con i ballerini della prestigiosa scuola americana Joffrey Ballet School – cinque giorni di campus con i maestri della Scuola di Danza più importante degli Stati Uniti che a Comacchio riserva il suo unico appuntamento europeo – a quelli con le eccellenze del Teatro alla Scala di Milano (dal 28 al 31 luglio – 21 e 22 agosto).

L’assessore al Turismo, Cultura e Sport Emanuele Mari sottolinea “Il programma dedicato alla danza racchiude le migliori esperienze nazionali ed internazionali dell’arte tersicorea. Il calendario degli spettacoli è ricco di eccellenti eventi ma gli straordinari ballerini che si esibiranno sul palco di Comacchio faranno di più: saranno insegnati nei numerosi stage formativi in programma per oltre un mese. La danza così non solo consente di confrontarci con la bellezza ma, attraverso la formazione, diventa cultura attiva, viva e vivace. Una bella occasione di crescita per il nostro territorio. Per questo ringrazio le associazioni che si sono adoperate per realizzare questa nostra Riviera in danza”.

Anche la storia entra in scena: nel 1598 il ducate estense di Ferrara, con i suoi possedimenti fra i quali Comacchio e le sue valli, viene devoluto allo Stato della chiesa. Clemente VIII visita i nuovi territori acquisiti e le donne di Comacchio lo accolgono a colpi di remi, con una regata passata alla storia e immortalata, qualche secolo dopo, anche negli affreschi del Castello Estense di Ferrara. Il maestro Remo Brindisi evocando l’evento disegnò i costumi della regata, in chiave contemporanea ed elaborata con il linguaggio dell’arte. A questo si ispira la sfilata Moda Danza e acconciature: Remo Brindisi e La Regata delle Donne (25 luglio, Arena Bellini).

Contemporaneamente nelle sale di Palazzo Bellini, sarà possibile ammirare 13 costumi disegnati dal maestro di proprietà del Comune di Comacchio. All’artista sarà inoltre dedicata una serata speciale, nel giardino della sua Casa – Museo a Lido di Spina: Remo Brindisi: Notte tra Arte e Danza. Racconto in danza della vita e delle opere del Maestro (3 agosto, Museo Remo Brindisi Arte e Design del ‘900, via Nicolò Pisano, 51). Firmano gli eventi MSP Comitato di Ferrara e ANAM.

Il mese di agosto si apre con Trepponti in ballo (1° agosto, ore 21, piazzetta Trepponti) con l’esibzione di campioni del ballo di coppia: un appuntamento promosso dall’Asd EasyDance. Ritmi che giungono dall’Africa, invece, con BlackRoots, International Afro/Dancehall Festival curata dall’Asd Fusion Lab in collaborazione col coreografo CARLOS KAMIZELE (5 agosto, Arena Bellini): lo stesso virtuoso della danza seguirà il workshop di danza afro/dancehall (4 e 5 agosto).

Il denso calendario di eventi dedicati alla rassegna Riviera in Danza si arricchisce di prestigiosi stage e incontri formativi che si svolgeranno nel Palazzetto dello Sport (Comacchio, Via dello Squero, 2) a cominciare dal 22 luglio e via via fino al 4 settembre: lezioni di danza classica curate dai ballerini del Teatro alla Scala di Milan, esprienze di Hip Hop e Commercial e danza modrrna, ma anche danza Afro/Dancehall.

Questo il programma di Riviera in Danza a Comacchio:

24 luglio – Arena di Palazzo Bellini, ore 21

Gran Gala di Danza

ingresso dalle ore 20.30

a cura di Comacchio In Danza

prenotazione obbligatoria – ticket – info Sara Parmiani 320/6053662

25 luglio – Arena di Palazzo Bellini, ore 21

MODA DANZA E ACCONCIATURE: Remo Brindisi e La Regata delle Donne

a cura di MSP Italia e ANAM

Ingresso Arena Palazzo Bellini dalle ore 20.30

Offerta libera – info Lara Liboni tel: 339 2896636

31 luglio – Arena di Palazzo Bellini, ore 21

Gala La Scala con i ballerini del Teatro alla Scalaspettacolo di Danza del Teatro alla Scala

a cura di Comacchio in Danza

ingresso dalle ore 20.30 – prenotazione obbligatoria, ticket e info Sara Parmiani 320/6053662

1° agosto – Piazzetta Trepponti, ore 21

Trepponti In Ballo

Esibizione di campioni del ballo di coppia

a cura di Asd EasyDance

info Stefan Green 340 1296157

3 agosto – Lido di Spina, Giardino Casa Museo Remo Brindisi, ore 21.30 Remo Brindisi: Notte tra Arte e Danza

Racconto in danza della vita e delle opere del Maestro

Offerta libera – info Lara Liboni tel: 339 2896636

5 agosto – Comacchio, Arena Palazzo Bellini, ingresso ore 20.30

BlackRoots – International Afro/Dancehall Festival

a cura di A.s.d. FusionLab in collaborazione

col coreografo Carlos Kamizele

ticket e info Asd Fusion Lab 348/4018156

RIVIERA IN DANZA

Comacchio, Palazzetto dello Sport/eventi formativi

a cura di Asd Fusion Lab

4 e 5 agosto – Palazzetto dello Sport

Workshop di danza Afro/Dancehall con il coreografo Carlos Kamizele

AD Fusio Lab info Laura Tomasi – Valentina Luciani 348 2459790 – 348 4018156

a cura di Comacchio in Danza

22 23 24 25 Luglio

ÉTOILE EXPERIENCE – INTERNATIONAL EDITION

Workshop di Balletto Accademico con étoiles e ballerine/i internazionali 28 29 30 31 Luglio

COMACCHIO IN DANZA “LA SCALA” – SUMMER INTENSIVE

Workshop dedicato alla Danza Accademica, condotti da primi ballerini e solisti del Teatro alla Scala di Milano.

7 e 8 agosto

Contemporary Lab

Workshop di Danza Contemporanea con coreografi e direttori di prestigiose Compagnie nazionali

16 17 18 19 20 agosto

JOFFREY BALLET SCHOOL “Summer Intensive”

Cinque giorni di campus con i Maestri della Scuola di Danza più importante degli Stati Uniti

21 e 22 agosto

LA SCALA “Intensive Weekend”

Stage con i Primi Ballerini e Solisti del Teatro alla Scala di Milano

Virna Toppi, Maria Celeste Losa, Gabriele Corrado, Martina Arduin, Marta Romagna

27 28 29 agosto

Here is the Party

Stage con i coreografi di Hip Hop e Commercial)

Veronica Peparini, Andreas Muller, Vicky Lam, Kaea Pearce, Laccio, Spillo, Zacc Milne

3 4 5 settembre

COMACCHIO IN DANZA “Summer Edition” Terza Edizione

Stage con coreografi di danza moderna e contemporanea

Comacchio In Danza – info Sara Parmiani 320 6053662