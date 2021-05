Roberto Manzoli presenta il suo libro domani alle 17 sul canale YouTube dell’Ariostea

Ripercorre le vicende di ‘Uomini e famiglie illustri dell’antica Terra di Massa Fiscaglia’, il libro di Roberto Manzoli che sarà presentato domani, martedì 18 maggio alle 17 in diretta video sul canale YouTube della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara (per accedere clicca qui). Nel corso dell’incontro, a cura del Consorzio Eventi Editoriali, dialogherà con l’autore Federico Felloni.

Una fucina di informazioni sui fatti e persone insigni che hanno fatto e determinato la storia e lo sviluppo sociale ed economico del territorio di Massa Fiscaglia. L’autore, studioso di storia locale, nel 2016 ha pubblicato il volume “Massafiscaglia. Storia di una comunità”, raccolta di documenti e fotografie che vogliono raccontare l’anima di questa terra attraverso la storia dei suoi luoghi simbolo. Quei luoghi attorno cui si è sviluppata una grande comunità tornano così a vivere attraverso il racconto della storia delle famiglie che li hanno vissuti, accompagnati da una raccolta di fotografie e cartoline del ‘900.

Come il precedente lavoro, anche questo libro è una rielaborazione di “Massafiscaglia itinerario ai luoghi della memoria storica”, ricerca storica di mons. Nino Mezzogori, grande amico e maestro di Roberto Manzoli. A partire da questo lavoro di rielaborazione e completamento Manzoli ha portato alla luce la storia di quelle personalità che non solo hanno contribuito alla crescita della loro comunità ma che, in alcuni casi, sono stati veri protagonisti della Storia.

Roberto Manzoli, massese d’origine, ha da sempre coltivato la passione per la ricerca e lo studio della storia locale. Docente presso l’Istituto di Istruzione “Guido monaco di Pomposa”. Ha conseguito il Magistero in Scienze Religiose presso l’Istituto Superiore di Bologna, il Baccalaureato in Teologia presso lo Studio Teologico di Bologna, il Baccalaureato in Teologia presso lo Studio Teologico Accademico Bolognese dei frati Domenicani e la Licenza in Teologia Sistematica presso la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna. Si è inoltre laureato in Scienze e Tecniche Psicologiche. Ha compiuto studi in Matematica presso l’Università degli Studi in Ferrara.

– Fino al termine della situazione emergenziale tutti gli incontri culturali dell’Ariostea si svolgeranno in diretta video, nell’orario indicato, sul canale youtube della Biblioteca comunale (https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg) oppure tramite il link alla homepage del Servizio Biblioteche e Archivi (http://archibiblio.comune.fe.it) dove si trova anche il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara.