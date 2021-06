Sabato 19 e domenica 20 alle ore 21, a Comacchio spettacolo “Chi me lo ha fatto fare” con Marco Marzocca

Dopo l’esordio che ha visto partire proprio da Comacchio il nuovo tour di Francesca Puglisi, la stagione teatrale cittadina diretta da Massimiliano Venturi prosegue con un nuovo ospite esclusivo: per la prima volta in città, sarà infatti protagonista la comicità di Marco Marzocca.Sabato 19 e domenica 20 a partire dalle ore 21, è infatti in programma in Sala Polivalente a Palazzo Bellini lo spettacolo “Chi me lo ha fatto fare”.

Uno lavoro dove l’attore ripercorre il suo percorso tra carriera ed esperienze di vita, una vita anch’essa comica, perché comico è il minimo comune denominatore di tutta la sua esistenza. Dalla nascita dei suoi più famosi personaggi comici, (il pasticcione Ariel, il burbero ed irascibile notaio, il manesco Cassiodoro, la maga furbona Mamma Orsa, il tenero Michelino, il tecnologico Sturby).

La lunga formativa esperienza di Distretto di Polizia, l’incontro e l’amicizia con il suo mentore, il geniale Corrado Guzzanti, l’indimenticabile esperienza non solo professionale ma soprattutto umana con il mitico Gigi Proietti. Una chiacchierata tra amici, un’esperienza non scritta ma vissuta, tra una risata, una domanda, una barzelletta e un ricordo di vita. Un appuntamento con il suo pubblico che Marco sta preparando e meditando da molto tempo con l’unico desiderio di condividere tutte le sue esperienze con il pubblico, divertendosi e divertendo con lo scopo di avvicinarsi sempre più all’essenza del lavoro dell’artista … emozionarsi ed emozionare.

I posti sono ancora disponibili per entrambe le serate, ed è ancora aperta la possibilità di sottoscrivere il miniabbonamento carnet 3 ingressi su tre titoli a scelta (al costi di 30 €; biglietto intero 12 €, ridotto under 18 8 €). L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21. I biglietti sono in vendita on line sul sito www.comacchioateatro.it e nelle rivendite del circuito VivaTicket. Nella giornata di spettacolo la biglietteria aprirà alle ore 20. La programmazione proseguirà poi sabato 26 giugno, trasferendosi all’aperto nella suggestiva cornice dell’Arena di Palazzo Bellini, dove Pino Insegno presenterà lo spettacolo 58 sfumature di Pino.

Per scoprire il programma completo e restare aggiornati sui prossimi eventi è possibile iscriversi alla newsletter su www.comacchioateatro.it. Infoline: +39 349 0807587 e [email protected]