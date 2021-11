Sabato 20 novembre visita guidata per i cittadini all’impianto di selezione e recupero rifiuti e al termovalorizzatore di Hera

Sabato 20 novembre, con tre turni di visita, alle ore 9 – 10 e 11, i cittadini, accompagnati da personale del Gruppo Hera che illustrerà le varie fasi del processo, potranno accedere all’impianto di selezione e recupero rifiuti e al termovalorizzatore di HERAmbiente (via C. Diana 40 a Ferrara) e vedere direttamente dove confluiscono i rifiuti raccolti nel nostro Comune, come vengono gestiti e come funziona un impianto di selezione.

L’iniziativa, inserita nella Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (SERR) che incoraggia tutti i cittadini europei a mettere in campo azioni di sensibilizzazione sulla gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti, è organizzata dal Centro IDEA del Comune di Ferrara in collaborazione con HERA. L’appuntamento di quest’anno pone l’accento sull’agire insieme per incoraggiare la nascita di comunità circolari volte a prevenire la produzione di rifiuti.

Sensibilizzare ed informare i cittadini su questi argomenti è importante, e la visita agli impianti di trattamento rifiuti può certamente costituire uno strumento di conoscenza e di stimolo affinché differenziare venga riconosciuto come un gesto fondamentale ed utile.

“Abbiamo scelto di aprire le porte degli impianti – ha affermato l’assessore all’Ambiente del Comune di Ferrara Alessandro Balboni – per consentire al più alto numero di ferraresi di verificare con i propri occhi la complessità dei processi di selezione e divisione dei rifiuti, che avviene anche attraverso il lavoro manuale degli operatori, oltre che dei macchinari. Senza vederlo personalmente è difficile immaginare l’imponente quantità di rifiuti che produciamo quotidianamente. Proprio per questo la sfida non è solo continuare a migliorare la raccolta differenziata, ma ridurre la produzione pro capite di rifiuti.”

L’invito è aperto a tutta la cittadinanza, la visita è gratuita.

È obbligatorio il Green Pass e l’uso della mascherina durante la visita.

Per partecipare è necessario compilare il modulo on line alla pagina www.comune.fe.it/idea entro il 17 novembre 2021.

Il punto di ritrovo è presso il parcheggio clienti della sede di Hera, in via C. Diana n.40, dove ad attendere i cittadini ci sarà un referente del Centro Idea e di HERAmbiente.