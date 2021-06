Sabato 3 luglio: ‘Notte Europea del Musei’ a Comacchio, ingresso 1 euro

Per sabato 3 luglio 2021 è in programma la XVII edizione della ‘Notte Europea dei Musei’ con l’apertura straordinaria serale dei musei. Il Comune d Comacchio aderisce all’iniziativa e in linea con le direttive del Ministero delle Cultura: per tutti i visitatori sarà previsto un biglietto di ingresso di € 1,00 (restano valide le gratuità applicate abitualmente).

Questi gli orari delle aperture serali per l’iniziativa:

Museo Delta Antico, Via Agatopisto n. 2/a, Comacchio: dalle 21,00 alle 23,30

Manifattura dei Marinati, Corso Mazzini n. 200, Comacchio: dalle 21,00 alle 23,30

Museo Remo Brindisi Arte e design del ‘900, Via N. Pisano n. 51, Lido di Spina: dalle 19,00 alle 23,00

(Foto con drone di Maurizio Cinti)