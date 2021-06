Sabato 5 giugno al Teatro Barattoni di Ostellato il cabaret del duo Dondarini-Dalfiume.

La programmazione del Teatro Barattoni di Ostellato prosegue all’insegna della comicità, con due ospiti d’eccezione: sabato 5 giugno infatti saranno protagonisti due volti noti della comicità del piccolo schermo, reduci dai successi televisivi a Zelig, Eccezionale Veramente e tante altre trasmissioni di cabaret. Dondarini e Dalfiume presenteranno per la prima volta ad Ostellato lo spettacolo “Chi ce lo ha fatto fare?”, lavoro originale e di grande freschezza, che grazie ai tanti successi di palcoscenico ne ha consacrato il legame con la grande tradizione comica italiana.

Marco Dondarini e Davide Dalfiume sul palco sembrano perdere la bussola fra equivoci e fraintendimenti reciproci, ma poi riescono ad impadronirsi del timone e come due capitani di lungo corso fanno navigare il pubblico in un mare di risate. Una comicità che è il punto d’incontro di percorsi e stili differenti, che si intrecciano e si scontrano continuamente dando origine ad un’inconsueta alchimia. Non c’è situazione quotidiana che i due non riescano a trasformare in motivo di gag.

Stakanovisti della risata, li possiamo incontrare nella vita quotidiana mentre ci spiano per preparare i loro prossimi sketch; il pubblico stesso è la musa ispiratrice del duo, e per questo motivo gli sono sentitamente grati. L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21. I biglietti sono in vendita on line sul sito www.sipariostellato.it e nelle rivendite del circuito VivaTicket. Nella giornata di spettacolo la biglietteria aprirà alle ore 19. Abbonati e spettatori in possesso dei titoli di accesso per l’evento della scorsa stagione potranno recarsi in teatro per assistere allo spettacolo con i tagliandi in loro possesso (che saranno sostituiti all’ingresso).

Il cartellone proseguirà sabato 12 giugno con la Bandeandré, protagonista del concerto spettacolo Caro Fabrizio.Gli eventi sono realizzati da Bialystok Produzioni in collaborazione con l’associazione il Ragno d’Oro, sotto la direzione artistica di Massimiliano Venturi). Per scoprire il programma completo e restare aggiornati sui prossimi eventi è possibile iscriversi alla newsletter su www.sipariostellato.it. Infoline: +39 349 0807587 e [email protected] Anteprime ed aggiornamenti in tempo reale sulla pagina facebook ‘SipariOstellato’.