Sabato 7 novembre ‘Giornata Nazionale del Tesseramento FIAB’ presso Mercato Contadino di Campagna Amica

Come ogni anno FIAB organizza la ‘Giornata Nazionale del Tesseramento’, e quest’anno, a causa della pandemia, lo svolgimento di questa giornata avrà una programmazione diversa, una CovidEdition che ci obbliga a rispettare le prescrizioni del DPCM.

Desideriamo dedicare la Giornata del Tesseramento FIAB 2021 al nostro territorio e ai suoi prodotti a chilometri zero, o meglio a chilometri ciclabili. Grazie alla collaborazione con Coldiretti e ai produttori agricoli di Campagna Amica, sabato 7 novembre saremo presso il Mercato Contadino di via Montebello 43, vi aspettiamo dalle ore 8.30 alle ore 13.30 per rinnovare o fare la vostra tessera.

La collaborazione con Campagna Amica offre ai soci FIAB la possibilità di fare la spesa presso il Mercato Contadino di Coldiretti usufruendo dello sconto 10% e soprattutto insieme: facciamo rete, rispettiamo l’ambiente, valorizziamo le persone e promuoviamo l’economia circolare.

Usiamo la bicicletta per città più vivibili

più sicure e con aria più pulita

Favoriamo un turismo sostenibile

Diventando socio FIAB alimenti questo circolo virtuoso