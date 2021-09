Sabato il “Torneo Federico Aldrovandi”

E la presentazione della dedicata dalla Curva Ovest al giovane ferrarese

Sabato 25 settembre 2021 dalle 11 il nuovo campo sportivo realizzato nel Parco Coletta (giardini del Grattacielo) ospiterà il “Torneo Federico Aldrovandi”, manifestazione organizzata dalle Associazioni Officina Meca, Contrarock e Uisp Ferrara in memoria di Federico. L’iniziativa è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa svoltasi venerdì 24 settembre in residenza municipale, da Andrea Maggi, assessore comunale allo Sport, Nicola Scaglianti, (ass. Officina MECA, Ass. Contrarock), Clelia Antolini, (ass. Contrarock, ass. Officina MECA), Nicola Bogo, (Centro di Mediazione, progetto Giardino per Tutti), Andrea Boldrini, (rappresentante ex associazione Federico Aldrovandi) e Andrea De Vivo, (UISP Ferrara).

“E’ una iniziativa importante e significativa – ha affermato l’assessore Maggi – ospitata in un luogo riqualificato della città, aperto alle attività delle associazioni sportive e culturali grazie al progetto ‘Giardino per Tutti’. Ci fa piacere come Amministrazione comunale ospitare un evento che richiama una vicenda ancora viva nella memoria dei ferraresi”.

Il Circolo affiliato Arci Contrarock, in collaborazione con UISP Ferrara, ha organizzato sabato 25 settembre 2021 dalle 11 nel campo sportivo del Parco Coletta, sotto il Grattacielo, Field Good, il torneo delle Associazioni, “Trofeo Federico Aldrovandi”.

La giornata inizierà alle 11 con la presentazione della figurina che la Curva Ovest ha dedicato a Federico Aldrovandi, un momento che vedrà coinvolte anche autorità cittadine. Successivamente comincerà il torneo che vedrà le squadre iscritte affrontarsi dalle 11.30 alle 13.45 circa per poi riprendere alle 15 e concludere il torneo alle 19.30 con la premiazione.

A contendersi la coppa saranno: Circolo Blackstar, Korova Milk Bar, Associazione Contrarock/Ass. Officina MECA, Web Radio Giardino, Gruppo Benessere, Arci Ferrara, Piramide, Curva Ovest.

Nel Maggio 2019 si è tenuto, nel campo sportivo dell’Ugo Costa in viale Krasnodar, il primo Torneo delle Associazioni “Trofeo Federico Aldrovandi”: una domenica di calcio per condividere, con il mondo dell’associazionismo e della cooperazione, un momento di sport, assieme ad amici e famiglie, tra un calcio al pallone, una piadina, una birra e un po’ di musica. In quell’occasione il torneo fu interrotto dal maltempo e purtroppo, a causa alcune contingenze, mai recuperato.

Contrarock e UISP ripropongono il torneo, questa volta di calcetto, nel campo, recentemente inaugurato, del Parco Coletta. Una manifestazione significativa e importante per far scoprire ai ferraresi un nuovo modo di vivere la zona, grazie allo sport e al ricordo di un amico.

Il vero e proprio primo “Trofeo Federico Aldrovandi”, quindi, torneo che vede impegnate diverse squadre di calcio dilettantistiche in rappresentanza delle associazioni e delle diverse realtà ferraresi, sotto il segno della condivisione che caratterizza l’associazionismo.

Gli organizzatori ringraziano il Comune di Ferrara, il Centro di Mediazione, UISP, Arci Ferrara, Arci Officina Meca e tutti i partecipanti per il sostegno e la collaborazione.