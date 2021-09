A Comacchio è tempo di festa: torna la Sagra dell’anguilla ’21 – VIDEO

Manca meno di una settimana all’inaugurazione della sagra dell’anguilla di Comacchio giunta alla 23esima edizione, la seconda in epoca pandemica.

La festa dell’anno scorso ha riscosso comunque un’ottimo successo, che vorrà essere bissato anche nel 2021.

Il 25 settembre prossimo, sabato, prenderà il via la sagra della ‘regina delle valli’ che per tre fine settimana, fino a domenica 10 ottobre, accoglierà comacchiesi, ferraresi e turisti negli stand e nei ristoranti oltre che nelle innumerevoli attività, mostre e iniziative, tutte raccontate questa mattina in conferenza stampa.

Ma sentiamo con che spirito gli organizzatori della sagra dell’anguilla si stanno avvicinando a questo appuntamento sempre molto atteso.