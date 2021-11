Sala Multimediale attrezzata a disposizione da domani, martedì 16 novembre, presso la biblioteca Ariostea

La Biblioteca comunale Ariostea si è recentemente dotata di una nuova sala multimediale nella quale ha concentrato l’accesso alle risorse elettroniche. Il progetto è stato realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del piano bibliotecario 2020 (L.R. 18/2000). Il nuovo spazio, collocato nell’ex Sala Distribuzione, è fornito di dieci postazioni di lavoro con le quali è possibile navigare gratuitamente in Internet attraverso la banda ultra larga della rete wireless della biblioteca (Emilia Romagna Wi-Fi), utilizzare la posta elettronica, consultare archivi elettronici, scrivere testi e salvare i dati sui propri supporti.

L’utilizzo delle postazioni Internet è riservato agli iscritti del Polo bibliotecario ferrarese. Per accedere l’utente deve farsi identificare e compilare un modulo contenente: nome e cognome, firma, numero di postazione, orari di inizio e fine collegamento.

Il servizio sarà attivato da domani, martedì 16 novembre e, contemporaneamente, prenderà il via il corso di alfabetizzazione digitale “Il PC da 01”. Il corso è pensato per chi non è ancora in possesso di conoscenze informatiche e intende fornire competenze di base per l’utilizzo del computer e della rete Internet (accensione del computer, organizzazione delle informazioni, utilizzazione dei programmi di videoscrittura, funzionamento della rete Internet, suo utilizzo per la ricerca di informazioni e comunicazioni tramite email). Verranno, inoltre, illustrati due applicativi molto diffusi: Whatsapp (messaggistica istantanea per smartphone) e Zoom meeting (programma per teleconferenze). In questo modo si potranno apprendere nozioni utili per poi accedere ai corsi online di Pane e internet.

Le lezioni si terranno il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 11 nella Sala Multimediale della Biblioteca Comunale Ariostea. Per informazioni e per iscrizioni al corso telefonare il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 al numero 0532 418214.

Per usufruire della sala multimediale – così come per accedere a tutti gli altri servizi – è necessario esibire il Green Pass all’ingresso, sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea tramite termo scanner, sanificare le mani e indossare la mascherina.

REGOLE PER L’ACCESSO ALLA SALA MULTIMEDIALE

Il servizio è gratuito ed è regolato come segue:

– l’accesso alle postazioni internet è libero e gratuito per scopi di ricerca bibliografica;

– al fine di consentire a tutti gli utenti le stesse opportunità di accesso è fissato un limite di 1 ora, prorogabile qualora le postazioni fossero libere;

– i minori devono essere accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci.

Dalle postazioni è possibile:

– navigare nelle pagine web di Internet;

– accedere alla propria casella di posta elettronica, se questa è consultabile direttamente da web;

– salvare documenti su propri supporti;

– utilizzare la propria cuffia (non in dotazione) per ascoltare eventuali audio.

Dalle postazioni non è possibile:

– stampare;

– installare applicazioni;

– visitare siti che per contenuti e immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del servizio.

L’utilizzo scorretto dei servizi e il mancato rispetto delle modalità può comportare la sospensione o l’esclusione dal servizio e la denuncia alle autorità competenti.