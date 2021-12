Salatura strade, falcio straordinario erba e sostituzione campane del vetro

Nell’ambito delle azioni di tutela del decoro urbano, è in corso sul territorio comunale la sostituzione delle campane di vetro ormai obsolete. “Sono state raccolte le segnalazioni dei cittadini, che riguardavano le situazioni di maggiore criticità -commenta l’assessore comunale Stefano Adami-; in accordo con il presidente di Clara, Annibale Cavallari, che ringrazio per la sensibilità mostrata, sono già state sostituite diverse campane di vetro in via Curiel e in altre vie del capoluogo, ma anche ad Italba e a Mezzogoro. Si proseguirà anche nelle altre frazioni.”

Per garantire la sicurezza sulle strade di competenza comunale, a seguito di controllo quotidiano delle temperature, il Settore Tecnico dispone gli interventi di salatura delle strade stesse, mediante l’impiego dei mezzi spargi-sale. Infine, per la prima volta fuori stagione, il Comune di Codigoro sta procedendo a falci straordinari dell’erba.

“Sono stati impiegati 22mila euro residui – conclude l’assessore Stefano Adami -, frutto di un’economia di bilancio, per effettuare rifiniture tra cigli stradali e parchi. Anche questo è un segnale di attenzione speciale verso il decoro urbano. L’Ufficio Tecnico, inoltre, sta lavorando alla predisposizione del nuovo bando del verde pubblico, che avrà una durata quinquennale.”

Interventi speciali, mediante lo spargimento di stabilizzato, sono in atto fra le strade bianche del territorio comunale. Le risorse a disposizione sono di importo pari a 33mila euro e sono destinate a migliorare la sicurezza e la viabilità fra i tratti viari non ancora asfaltati.