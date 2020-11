Sana alimentazione ed esercizio fisico: incontro in streaming della Lilt Ferrara venerdì 6 novembre alle 18 su www.comune.fe.it

Ferrara, il Covid non fermi la prevenzione, incontro in streaming della Lilt Ferrara. La prevenzione al femminile non termina con l’ottobre rosa. Venerdì 6 novembre alle ore 18 confermato l’incontro in diretta streaming che verterà sull’importanza di una sana alimentazione combinata all’esercizio fisico per mantenersi in buone condizioni di salute.

Ottobre è il mese della prevenzione al femminile di cui Lilt Ferrara si fa interprete presso la cittadinanza, sensibilizzando le donne sull’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori. A tal proposito Lilt Ferrara, nell’ambito della campagna di prevenzione al femminile “Coltiva il tempo della prevenzione” con il patrocinio dell’Amministrazione di Ferrara e collaborazione con Centro di medicina Ferrara Day Surgery, ha organizzato l’incontro pubblico dal titolo “Nutriamoci bene, con piacere. Cosa e come mangiamo hanno un peso sulla nostra salute?” programmato per venerdì 6 novembre alle ore 18 in diretta streaming audio-video a cui accedere su www.comune.fe.it e www.cronacacomune.it .

Chi seguirà la diretta potrà porre le proprie domande scrivendo alla mail [email protected] e potrà rilanciare la diretta copiando il collegamento della diretta associato all’hashtag #Ioprevengo e #tingiamodirosailweb.

LINK ALLA DIRETTA del 6 novembre 2020 ore 18 >> https://youtu.be/h0uJ762Geck

“Il tumore al seno è il principale cancro diagnosticato sulla popolazione femminile. Abbassare la guardia in questo momento sarebbe un grave errore, soprattutto a fronte del fatto che lo scorso anno sono stati diagnosticati 53.500 nuovi casi a livello nazionale – spiega il Presidente Lilt Ferrara, professor Edgardo Canducci -. Grazie alla sensibilizzazione sull’importanza della diagnosi precoce ed al conseguente incremento dell’attività di screening sono aumentate in modo sensibile (ben oltre l’80%) anche le probabilità di guarigione e sopravvivenza. Per questo invitiamo Istituzioni, Associazioni e le cittadine del nostro territorio a seguire l’incontro, ponendo anche le loro domande, purché si continui a tenere alta l’attenzione e il livello di allerta per l’occasione lanciamo insieme l’hastag #Ioprevengo e #tingiamodirosailweb”.

“L’associazione Lilt di Ferrara ritorna anche quest’anno in occasione dell”Ottobre Rosa’ con le sue proposte utili alla colletività e con partner il Centro di Medicina – ha affermato l’assessore Cristina Coletti -. Anche se ha dovuto tenere conto dell’emergenza sanitaria in atto, il progetto di cultura della prevenzione ha un ruolo e un peso decisivo per la nostra città, sia per i molti partner che contribuiscono alla sua realizzazione sia per il fatto che si tiene conto dei numeri importanti che riguardano l’incidenza di questa malattia nel nostro Paese. L’attenzione deve continuare ad essere alta su questa problematica perchè è la prevenzione a svolgere davvero un ruolo fondamentale”.

L’incontro, che gode del patrocinio della Città di Ferrara e la direzione scientifica ed organizzativa di Lilt Ferrara e Centro di medicina Ferrara Day Surgery, vedrà in apertura il saluto introduttivo a cura dell’Assessore alle Politiche Sociali Cristina Coletti, e gli interventi degli specialisti: prof. Edgardo Canducci, Nutrizionista, prof. Paolo Carcoforo, Chirurgo senologo dott. Sergio Gullini, Gastroenterologo, dott. Rodolfo Pazzi, Scienze motorie. Moderatore dell’incontro Marco Ceotto, articolista Medicina Moderna

