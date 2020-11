Sanità Benessere Oggi: speciale covid-19 a Ferrara – INTERVISTE

Questa sera alle 21.30 Sanità Benessere Oggi, una puntata speciale di Sanità Benessere Oggi dedicata a Covid 19, per rispondere alle vostre domande: he cosa sono sono i tamponi molecolari, a che cosa servono i tamponi antigenici e i test sierologici? che succede quando si è positivi al tampone, quali sono i percorsi per i pazienti sintomatici, quali per gli asintomatici? quando e chi autorizza il rientro al lavoro e alla vita normale dopo la quarantena? che significa essere in zona arancione per la sanità del territorio? Ma incontreremo anche il geriatra per parlare delle misure anticovid nelle case di riposo?

La puntata integrale