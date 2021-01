Saturazione posti letto covid a Cona al 97%. 155 nuovi positivi e 79 nuovi guariti nel ferrarese

Emergenza covid, rimane alta l’attenzione sugli ospedali nel ferrarese, territorio dove le vaccinazioni anti-covid stanno per raggiungere quota 10 mila persone tra personale sanitario e residenti nelle case di riposo.

Al Sant’Anna di Cona è al 97% la saturazione dei posti letto covid in questa fase di criticità: infatti, al bisogno, si potrà allargare le disponibilità di posti letto per pazienti covid attivando un nuovo step, definito rosso, come previsto dal piano delle aziende sanitarie estensi. Quindi c’è ancora margine rispetto alla soglia critica ma la preoccupazione rimane perché, oltre alle ricadute sulla sanità no covid, l’ondata pandemica non accenna a fermarsi.

155 i nuovi positivi nel ferrarese nelle ultime ore, 79 invece i nuovi guariti nello stesso lasso di tempo, circa la metà rispetto ai nuovi positivi. Ancora un decesso per probabili complicazioni apportate da covid in territorio estense, una centese di 81 anni.

In Emilia Romagna, a questa vittima se ne aggiungono 47 nelle ultime ore. Ma in regione il numero dei nuovi guariti, circa 1900, supera quello dei nuovi positivi, 1700. La situazione ospedaliera emiliano romagnola non registra un aumento delle terapie intensive coronavirus e negli altri reparti covid il saldo totale ricoveri/dimessi vede un -3 che fa ben sperare.