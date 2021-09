sceglilabici con FIAB per la ‘Settimana Europea della Mobilità Sostenibile’ da domani al 22 settembre

All’insegna dello slogan “Prendi a cuore il tuo ambiente: #sceglilabici,” il calendario di iniziative, eventi e appuntamenti a due ruote promossi da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, da domani, giovedì 16 a mercoledì 22 settembre, si preannuncia ricco e articolato.Anche il territorio ferrarese partecipa alla SEM, di seguito alcuni dei principali appuntamenti. Si inizia domani, giovedì 16 settembre con “Ciclisti Illuminati”, consueto appuntamento con la sicurezza in bici; i volontari FIAB installano i catarifrangenti alle bici che ne sono sprovviste. Piazza cattedrale ore 21,30 e fino a esaurimento scorte.

Venerdì 17 settembre: 8ª Giornata Nazionale Bike to Work, in piazza Municipale gazebo FIAB dalle ore 9,30 alle ore 16. Come da tradizione FIAB dedica il venerdì della Settimana Europea della Mobilità in Bicicletta, che quest’anno è il 17 settembre, alla Giornata Nazionale Bike To Work, in cui tutti sono invitati a provare a percorrere in bicicletta il tragitto casa-lavoro per rendersi conto di come questa scelta possa facilmente diventare un’abitudine quotidiana a beneficio della propria salute e a tutela dell’ambiente. Al Punto FIAB informazioni sul progetto regionale Casa-Lavoro.

Sabato 18 settembre il Comune di Tresignana presenta il suo primo Biciplan, indispensabile strumento di programmazione urbanistica. Si potrà raggiungere Tresigallo con partenza alle ore 8,30 da Ferrara, monumento la Nave in via Pomposa. Ore 10,30/12.30 – Biblioteca di Tresigallo Presentazione del Biciplan, piano della mobilità attiva di Tresignana.

Nel pomeriggio dalle ore ore 15,30 – sbiciclata letteraria con Teresa Fregola e Nicola Canale da Tresigallo a Formignana lungo il tracciato della futura ciclabile; arrivo a Formignana con premiazione dei lettori e presentazione del progetto della nuova ciclabile e del cantiere della ciclabile Valpagliaro-Tresigallo.

Domenica 19 settembre si festeggiano i 20 anni della Destra Po con Ciclo escursioni e visite guidate al territorio sul percorso turistico Destra Po Eurovelo 8, a cura della Provincia di Ferrara, dei Comuni di Bondeno, Ferrara, Riva del Po, Copparo, Mesola, Goro e la collaborazione di FIAB Ferrara.

Il calendario completo è consultabile sul sito andiamoinbici.it

La Settimana Europea della Mobilità in Bicicletta promossa da FIAB ha ricevuto il patrocinio di: Ministero della Transizione Ecologica, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, di cui FIAB è quotidiano interlocutore, ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani, Confindustria Ancma e Euromobility.