SCHERMA: Marco Malaguti bronzo Under 20

Terzo gradino del podio ai Campionati Italiani Under 20 per lo spadista ferrarese

Lo spadista ferrarese Marco Malaguti ha conquistato giovedì pomeriggio la medaglia di bronzo ai campionati italiani under 20 di Riccione, ex aequo con Filippo Armaleo. Tesserato da alcuni anni con la Scherma Pavia e guidato dal maestro Federico Meriggi, Malaguti nei gironi iniziali si è classificato col cinquantaduesimo punteggio, ma è poi avanzato nelle dirette sconfiggendo prima Napoletano (15-13), poi Simeone (15-9), quindi Remondini (15-14) e nei quarti di finale Masarin (15-14). Approdato in semifinale contro il genovese Severini, Malaguti è uscito sconfitto per 11-15. Severini è stato poi battuto a sua volta in finale da Simone Mencarelli che si è laureato campione italiano. Ora lo spadista ferrarese è atteso a una gara ancora più difficoltosa, i campionati italiani assoluti in programma a Cassino sabato 29 maggio, a sancire la definitiva ripresa dell’attività schermistica dopo il periodo di lockdown.