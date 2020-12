Sciopero pubblico impiego anche a Ferrara: “Servizi a rischio” – INTERVISTE

Sciopero nel pubblico impiego, oggi.

I sindacati lo hanno indetto anche a Ferrara e questa mattina davanti alla prefettura le sigle hanno chiesto un incontro al prefetto estense per avanzare le loro richieste al Governo alla luce di problemi definiti cronici come le carenze di personale, che tradotto significherebbe meno servizi ai cittadini.

Tra le situazioni più difficili nel pubblico impiego ferrarese, i sindacati hanno segnalato le mancate assunzioni in Comune a Ferrara, e poi sotto-organici all’Inail, all’ispettorato del lavoro, in archivio di stato, nei distaccamenti in provincia dei vigili del fuoco e nella procura estense.

“In sanità manca l’offerta di personale formato” aggiungono le sigle sindacali le quali lamentano anche una media di due aggressioni giornaliere al personale sanitario ferrarese.

Ma lo sciopero è arrivato alla fine di uno stato di agitazione aperto settimane fa.