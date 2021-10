Scontro auto-moto nel bolognese: muore ex professore di Ferrara

E’ deceduto sul colpo Giampaolo Maneo, 68enne di Ferrara, morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri a Castel San Pietro Terme, nel bolognese. L’uomo in sella alla sua moto, per cause in corso di accertamento, all’altezza dell’incrocio tra via Gioia e via Cova, si è scontrato con una Citroen C3.

Dopo l’urto, la moto di grossa cilindrata ha preso fuoco e il 68enne, sbalzato a terra, è morto sul colpo. Anche il giovane di 19 anni alla guida dell’utilitaria ha riportato lievi ferite. Sul posto, per i soccorsi, il 118 con l’eliambulanza, polizia locale, polstrada e vigili del fuoco.

Giampaolo Maneo era un ex insegnante di educazione Tecnica della scuole medie ‘Dante Alighieri’ di Ferrara, era molto conosciuto in città ed apprezzato dai suoi ex studenti