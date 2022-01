“Scopri Ferrara”, nuova app per valorizzare la città attraverso itinerari multimediali

Nuova applicazione “Scopri Ferrara” a disposizione per valorizzare la città attraverso un itinerario multimediale che offre la possibilità di esplorare percorsi attraverso luoghi d’arte, storici, religiosi, fra ville, parchi, architetture del territorio ferrarese.

L’iniziativa è stata presentata venerdì 21 gennaio 2022 nella sede del Laboratorio Aperto – ex Teatro Verdi (via Castelnuovo 10, Ferrara).

All’incontro di presentazione con i giornalisti sono intervenuti l’assessore comunale al Turismo e al Commercio Matteo Fornasini, Mary Minotti dell’Ufficio Turismo comunale, il dirigente dei Servizio Sistemi Informativi Massimo Poletti, la dirigente del Servizio Promozione del territorio Maria Teresa Pinna e Marco Velludo di Ett Solution – Laboratorio Aperto Ferrara.

“Questo nuovo dispositivo – ha spiegato l’assesore Matteo Fornasini – si inserisce in un più ampio progetto di digitalizzazione, finalizzato a valorizzare e dare visibilità alla nostra città, a disposizione degli operatori turistici e dei visitatori. Abbiamo già fatto un incontro con gli stakeholder del settore, con i quali abbiamo condiviso l’iniziativa, e convocato un tavolo sul Turismo. La app è semplice, di utilizzo intuitivo e può essere implementata con ulteriori percorsi e itinerari”.

Su questa iniziativa, l’assessore ai Servizi informatici e alle Politiche giovanili Micol Guerrini ha dichiarato: “Ringrazio tutti partner del laboratorio aperto ex teatro Verdi e gli uffici del Comune di Ferrara che hanno collaborato alla realizzazione di questa nuova app che ci permette di far crescere ulteriormente la nostra offerta turistico-culturale, mostrando ancora una volta come lo sviluppo delle tecnologie sia un valore aggiunto che guida i turisti e i cittadini nella scoperta o riscoperta di luoghi o contenuti poco visibili del nostro immenso patrimonio culturale.

Con l’esplosione del covid-19 sono cambiate le modalità in cui attrarre il turista che è sempre più attento alla sostenibilità, alla sicurezza e alla qualità dell’offerta presentatagli, più che alla quantità.

Anche grazie al digitale questa qualità può crescere, guardando al territorio in un’ottica globale che veda come protagonisti tutti gli attori del settore, favorendo lo sviluppo di una visione integrata, sviluppando competenze differenziate e all’avanguardia”.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – Scopri Ferrara: la nuova app del Comune di Ferrara offre un itinerario multimediale di valorizzazione della città.

Percorsi di scoperta attraverso luoghi d’arte, storici, religiosi, fra ville, parchi, architetture del territorio ferrarese da scoprire grazie a differenti percorsi ideati dal Laboratorio Aperto – Ex Teatro Verdi, per valorizzare il patrimonio culturale e ambientale della città grazie all’impiego della tecnologia.

Venerdì 21 gennaio 2022 è la data in cui nasce ufficialmente “Scopri Ferrara”, l’innovativa applicazione per dispositivi mobili del Comune di Ferrara, ideata e progettata nell’ambito delle attività del Laboratorio Aperto – Ex Teatro Verdi nel settore della trasformazione digitale applicata a cultura, creatività e spettacolo.

Il Laboratorio, infatti, presenta quello che si preannuncia come uno dei prodotti principali con cui Ferrara sceglie di ripartire dalla cultura, dal turismo consapevole e smart, dall’innovazione digitale, dando un segnale strategico circa le aree di sviluppo dove è possibile implementare la creatività condivisa.

L’app “Scopri Ferrara”, per la quale è previsto il download gratuito tramite gli store dedicati, arricchisce l’offerta di supporti tecnologici a disposizione della città e si presenta come uno strumento dinamico e interattivo, capace di unire curiosità, stimolo a visitare i luoghi culturali e approfondimento consapevole. Quattro percorsi attraverso alcuni fondamentali snodi turistici collocati nel Centro Storico, fruibili sia in bici che a piedi, in grado di guidare il visitatore alla scoperta del patrimonio artistico-culturale che definisce l’identità storica di Ferrara e della sua comunità, con un focus particolare sui luoghi legati al regista Michelangelo Antonioni.

Dopo un lavoro di mappatura e ricerca, le opere e i luoghi inseriti all’interno dell’applicazione sono stati valorizzati con contenuti multimediali: testi e audio descrittivi in doppia lingua (italiano e inglese), corredo iconografico, immagini panoramiche a 360° (che permettono un contatto immersivo e coinvolgente con i Punti di Interesse), video inediti. I contenuti avanzati sono inquadrati in un’operazione di edutainment (apprendere divertendosi) e non solo funzionano da attrattori e aggregatori di conoscenze per esplorare le bellezze di Ferrara, ma si presentano anche come dispositivi capaci di potenziare il carattere innovativo dell’esperienza in città.

A questi contenuti si aggiungono fotografie d’epoca o di spessore documentale provenienti dall’Archivio Storico di Ferrara, recuperate e inserite nella galleria visiva dei singoli Punti di Interesse, come ulteriori tasselli del patrimonio storico di cui è dotata la città.

Sviluppata da ETT spa, industria digitale che co-gestisce la realizzazione delle attività nel Laboratorio Aperto di Ferrara insieme ai partner Fondazione Giacomo Brodolini, MBS s.r.l. e CIDAS, Scopri Ferrara è un’app che accompagna cittadini e visitatori in un viaggio a stretto contatto con la meraviglia dei luoghi, ma anche un “oggetto multimediale” che raccoglie suggestioni spesso poco visibili ereditate da altre epoche, non immediatamente accessibili al grande pubblico: frammenti, istantanee provenienti dal passato che ricostruiscono i tratti, le forme e le figure dell’aspetto storico-urbanistico nella sua evoluzione temporale. Scopri Ferrara evidenzia, ancora una volta, il ruolo strategico del digitale applicato alla cultura e al turismo, con un nuovo approccio ai processi tradizionali di produzione creativa.

Per info: Laboratorio Aperto di Ferrara, ex Teatro Verdi, via Castelnuovo 10, Ferrara, sito web www.laboratorioapertoferrara.it, email [email protected]