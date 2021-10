‘Scrambler’, presentazione del libro di Fausto Barone domani alle 17 all’Ariostea e sul canale YouTube Archibiblio web

Racconta la storia di un’amicizia ritrovata dopo lungo tempo, nei giorni della pandemia, il libro di Fausto Barone dal titolo ‘Scrambler’ che domani, mercoledì 27 ottobre alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) e in diretta video sul canale YouTube Archibiblio web. All’incontro con l’autore interverrà anche l’editore Fausto Bassini.

“Quei momenti in cui ci si soffermava a osservare un oggetto apparentemente banale e insignificante come il telaio di una vecchia moto da trasformare, in realtà di significati ne avevano moltissimi, primo fra i quali essere di fianco a un amico ritrovato a distanza di quarant’anni, ma anche dare un seguito diverso, inedito, alle proprie giornate. E, soprattutto, attribuire un senso metaforico alla ripartenza della vita, dopo lo spettro dell’isolamento, della malattia, della morte, che contemporaneamente costellava la pesante quotidianità di tutti noi”.

Fausto Barone, 62 anni, sposato con due figli, vive da sempre a Ferrara e svolge la professione di advisor industriale. In “Scrambler” – sua opera d’esordio – ha inteso raccogliere memorie adolescenziali ed emozioni della Ferrara degli ultimi quarant’anni, spronato alla scrittura dal clima surreale di una pandemia che ha segnato momenti difficili.

L'accesso del pubblico alla Sala Agnelli (senza limitazioni di capienza) è consentito con Green pass e mascherina.

