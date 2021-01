Scuola a Ferrara: già oggi attività di laboratorio e dad, in attesa del 50% in presenza- VIDEO

Scuole superiori di Ferrara già aperte da oggi, come ad esempio l’Istituto Istruzione Superiore Aleotti-Dossi che, già questa mattina aveva in corso le attività di laboratorio ma anche la Didattica a Distanza. Dall’11 gennaio ci sarà poi la possibilità di allargare le attività in presenza fino al 50%

“Eravamo pronti ad una presenza fino al 75% ma poi si è deciso per il 50 ha spiegato la dirigente scolastica, Francesca Barbieri. “Una situazione che porta, purtroppo, ad una perenne instabilità”