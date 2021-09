Scuola al via: in presenza oltre 15mila studenti alle superiori nel ferrarese – VIDEO

Scuole al via domani a Ferrara e in Emilia-Romagna. Nel ferrarese sono oltre 15mila gli studenti che torneranno in presenza nelle aule dei 15 istituti superiore di secondo grado.

Una ripartenza programmata in sicurezza grazie al documento operativo per il coordinamento scuola-trasporti messo a punto in Prefettura a Ferrara in questi giorni

Potenziamento delle corse dei bus da un lato e gli orari di entrate ed uscita che subiranno una flessibilità oraria di 10/15minuti, in entrata e in uscita, per permettere uno scaglionamento ed evitare gli assembramenti. Un piano alla prova finale che intravede alcuni aspetti critici che potrebbero già presentarsi il primo giorno di scuola

Per questo la Conferenza Provinciale permanente farà il punto della situazione già durante la settimana