Aperte le iscrizioni per le scuole secondarie di 1° grado

Sono aperte le adesioni per le scuole secondarie di I grado che vogliono partecipare a SCUOLA ATTIVA junior, il percorso multi-sportivo ed educativo che promuove lo sviluppo motorio globale dei ragazzi; favorisce la scoperta di tanti sport e diffonde la cultura del benessere e movimento.

“Scuola Attiva junior” è un progetto promosso da Sport e Salute – d’intesa con la

Sottosegretaria allo Sport – e il Ministero dell’Istruzione. Un’iniziativa realizzata insieme alle Federazioni Sportive Nazionali.

Da venerdì 29 ottobre, fino a lunedì 22 novembre p.v., le scuole secondarie di I grado

interessate possono aderire all’iniziativa.

La proposta, seguendo un approccio polisportivo e multidisciplinare, prevede l’abbinamento di due sport a scuola, individuali o di squadra. Alle scuole, i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie, è quindi destinata l’offerta di un pacchetto completo, gratuito, che prevede:

• SETTIMANE DI SPORT

Intere settimane dedicate ai diversi sport abbinati alla scuola, in cui tecnici federali affiancano l’insegnante di Educazione fisica durante l’orario di lezione.

Nuove sfide per i ragazzi, sotto la guida di tecnici esperti, e un’occasione per

approfondire i dettagli delle varie discipline per gli insegnanti di Educazione fisica.

• POMERIGGI SPORTIVI

Durante i quali i due tecnici federali abbinati al plesso svolgeranno corsi gratuiti

pomeridiani, nelle palestre messe a disposizione dalle scuole interessate.

Un’ulteriore opportunità per i ragazzi di continuare a scoprire e praticare gli sport.

• KIT DI ATTREZZATURE SPORTIVE

Piccolo kit da lasciare in dotazione agli Istituti scolastici, fornito dalle Federazioni,

per favorire la prosecuzione degli sport sperimentati.

Attrezzature adeguate all’ambito scolastico e all’età dei ragazzi, concordate con

la Commissione Tecnico-Scientifica di progetto.

• LA CAMPAGNA INFORMATIVA E IL CONTEST “BENESSERE E MOVIMENTO”

Proposte pratiche e suggerimenti per ragazzi, insegnanti e famiglie.

Materiali digitali e cartacei, pensati per favorire la diffusione della cultura del

benessere e del movimento, e un contest per le classi abbinato.

• FESTE FINALI E FESTA NAZIONALE

Vere e proprie Feste di sport all’interno dell’Istituto Scolastico, svolte in orario

curriculare a fine anno, e una grande Festa finale di progetto, a Roma presso il

Parco del Foro Italico, per i vincitori del contest «Benessere e Movimento», se il

contesto pandemico lo permetterà.

Per aderire, le scuole possono accedere alla piattaforma informatica:

https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/area-riservata.html

Sono 33 le Federazioni Sportive Nazionali che partecipano al progetto:

Federazione Italiana di Atletica Leggera

Federazione Italiana Badminton

Federazione Italiana Baseball-Softball

Federazione Italiana Bocce

Federazione Italiana Canoa-Kayak

Federazione Italiana Canottaggio

Federazione Ciclistica Italiana

Federazione Italiana Danza Sportiva

Federazione Ginnastica d’Italia

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Federazione Italiana Giuoco Handball

Federazione Italiana Hockey

Federazione Italiana Sport Rotellistici

Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali

Federazione Motociclistica Italiana

Federazione Italiana Motonautica

Federazione Italiana Pallacanestro

Federazione Italiana Pallavolo

Federazione Italiana Pentathlon Moderno

Federazione Pugilistica Italiana

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Scherma

Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard

Federazione Italiana Sport Invernali

Federazione Italiana Taekwondo

Federazione Italiana Tennis

Federazione Italiana Tennistavolo

Federazione Italiana Tiro a Volo

Federazione Italiana Tiro con l’arco

Federazione Italiana Triathlon

Federazione Italiana Vela

Cinofilia Sportiva e Tiro

Federazione Italiana Giuoco Squash

Scuola Attiva junior-Scuola e Sport, insieme, per guardare al futuro.