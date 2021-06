Scuola, Ministro Bianchi: ”Piano estate, maturità e ripartenza a settembre” – INTERVISTA

Dal Piano scuola d’estate (con 6mila scuole italiane su 8mila che hanno risposto per i progetti estivi e 3500 per i progetti contro la povertà educativa) all’esame di maturità fino alla ripartenza, a settembre, grazie alla vaccinazione. A Ferrara in occasione della festa della Repubblica del 2 giugno c’era anche il Ministro Patrizio Bianchi, per la prima volta nella sua città, in veste ufficiale di Ministro dell’Istruzione.