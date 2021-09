Nell’ambito della manifestazione Ponte in Festa, sagra paesana organizzata dalla Parrocchia di San Giovanni Battista di Pontelagoscuro, dall’Associazione Calcistica A.C.D. Pontelagoscuro 1947 e dalla Pro Loco di Pontelagoscuro, che a partire dal 3 settembre fino al 19 settembre in piazza Bruno Buozzi a Pontelagoscuro invita tutte le sere i cittadini di Pontelagoscuro e gli abitanti dei dintorni per qualche ora di allegria e di incontri con personaggi della città, mercoledì 15 settembre si terrà a Ponte Incontri per “ripartire insieme” dopo il lockdown, l’incontro sul tema “Scuola, un anno dopo, si riparte”? Un appuntamento che torna a distanza di un anno e che ha come protagoniste le professoresse Lia Bazzanini preside del Liceo Carducci, Cristina Corazzari, preside dell’Istituto comprensivo Cosmè Tura e Marianna Fornasieri, preside dell’Istituto tecnico Einaudi. Guida l’incontro Dalia Bighinati, responsabile del tg di Telestense .

