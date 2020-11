Seconda edizione del “Ferrara Hackathon” 14-15 novembre 2020

Il 14 e 15 novembre prossimi, in videoconferenza sulla rete internet, avrà luogo la seconda edizione del Ferrara Hackathon. I partecipanti avranno dalle 9,30 sabato 14 novembre 36 ore di tempo per trovare idee e proporre soluzioni a temi come l’inquinamento e la mobilità ferrarese. Le categorie sono 5 e ognuna avrà una serie di premi e agevolazioni affinché le idee possano avere un percorso di realizzazione. L’iniziativa terminerà domenica 15 novembre alle 15 con il caricamento dei progetti presentati. I partecipanti potranno registrarsi entro e non oltre domenica 8 novembre.

Per informazioni e iscrizioni: https://ferrarahackathon.it/partecipa/

Cos’è il Climathon? Il Climathon è un evento globale sui cambiamenti climatici e si tiene in forma di hackathon, una maratona di 36 ore dove gruppi di lavoro sono chiamati a proporre e realizzare idee con la finalità del miglioramento della qualità del clima in città e provincia di Ferrara.

Come è organizzata la seconda edizione del Ferrara Hackathon? Dopo la prima edizione online dello scorso 13 e 14 giugno, Ferrara Hackathon lancia la seconda edizione (sempre on line) sul cambiamento climatico. I partecipanti avranno 36 ore di tempo affiancati da mentor professionisti per proporre idee e progetti con il fine ultimo di migliorare la qualità dell’aria del ferrarese e ottimizzarne la mobilità interna ed esterna la provincia, da turisti o cittadini.

Ci saranno 5 categorie e tutte avranno rispettivi premi che possono essere in denaro o in servizi predisposti alla realizzazione dell’idea dei partecipanti.

I partecipanti possono essere di 3 tipologie. A squadre (con massimo 5 partecipanti e minimo 3), oppure da soli, candidandosi nel brainmarket o come mentor a supporto delle squadre che gli verranno affiancate.

Ferrara Hackathon vuole creare un terreno fertile allo sviluppo e crescita di imprese. Le risorse strutturali, economiche e di consulenza sono messe a disposizione per tutti i partecipanti, che siano junior o senior, affinché ogni idea possa avere un percorso per essere valutata e, se efficace, realizzata.

L’Associazione Culturale Oltre le Mura, in collaborazione con Metropoli di Paesaggio e il supporto dall’Assessorato delle Politiche Giovanili del Comune di Ferrara e dall’Università di Ferrara, si fa da intermediario tra le idee e la loro condivisione per la creazione di una nuova classe di imprenditori ferraresi.

Il Ferrara Hackathon – Climathon Climate Kic inizierà sabato 14 novembre alle 9,30 e terminerà domenica 15 novembre alle 15 con il caricamento dei progetti.

I partecipanti potranno registrarsi gratuitamente entro domenica 8 novembre.

Per iscrizioni: https://ferrarahackathon.it/partecipa/