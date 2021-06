“Sere d’Estate” fra gastronomia e musica dall’1 al 18 luglio insieme alla Contrada Borgo San Giovanni

Una vera e propria festa fuori porta e alternativa piacevole a tutti gli altri eventi che si svolgono in questo momento a Ferrara. E’ la rassegna gastronomica “Sere d’Estate” organizzata dalla Contrada Borgo San Giovanni, che attenderà ferraresi e non dall’1 al 18 luglio negli spazi della sede di via del Melo 105 e negli orti confinanti.

In programma tante serate all’aperto con una bella scelta di piatti della tradizione ma anche tanta buona musica d’ascolto. Il primo appuntamento da non perdere sarà proprio la serata di apertura quando l’associazione culturale Yume, che da sempre collabora con la contrada di via del Melo, proporrà un DJ Set con un assaggio del suo festival annuale (occorre prenotare al numero 3397070327).

A pochi passi dal centro cittadino, ma nel tranquillo e verde contesto di via del Melo 105, presso la sede della Contrada San Giovanni a Ferrara, dall’ 1 al 18 luglio 2021 si terrà “Sere d’estate”. Tutte le sere si potranno gustare i piatti della cucina tradizionale ferrarese, ottimi cappellacci artigianali e carni alla griglia, in una cornice unica e accogliente.

Il luogo ideale dove trascorrere una piacevole serata d’estate, nel pieno rispetto delle regole anticovid. Bar aperto dall’aperitivo, musica d’ascolto, serate a tema e tante sorprese per grandi e piccini. Ampio parcheggio. Info e Prenotazioni al numero 3397070327. Per scoprire menù e programma, seguiteci sulla pagina: Facebook: Sere d Estate Contrada Borgo San Giovanni