SERIE B: il Chievo è definitivamente out

Sarà il Cosenza a prendere il posto della società veronese. In Coppa Italia trasferta a Benevento

Il Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. ha respinto il ricorso presentato dal ChievoVerona avverso all’esclusione dal campionato di serie B. A questo punto la “X” inserita nei calendari della stagione 2021/2022, presentati sabato a Ferrara, sarà sostituita dal Cosenza, che la Spal affronterà alla 14a giornata. Andata in trasferta il 27 novembre, ritorno al Mazza il 5 aprile. Per la Spal probabile modifica anche dell’avversario di Coppa Italia, i biancoazzurri dovrebbero giocare a Benevento, anziché al Mazza con il Venezia, nel periodo ferragostano. Trattasi di un’ipotesi, seppur plausibile, non esistendo in merito disposizioni nel regolamento e nemmeno una casistica. Al Chievo, per poter evitare l’estromissione dal calcio professionistico, resta un’ultima remota speranza, il ricorso al TAR del Lazio, che la società del presidente Luca Campedelli, ha già annunciato, presenterà.