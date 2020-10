Sedici positivi nel gruppo granata

Arriva il secondo rinvio per Covid in questa prima fase del campionato di serie B. Sabato non si giocherà Reggiana-Cittadella. Nel gruppo squadra granata sono state riscontrate sedici positività, undici giocatori e cinque componenti lo staff tecnico. Come si ricorderà terzo turno, per motivi analoghi, non era stata disputata la gara Monza-Vicenza