SERIE B: due pareggi nei recuperi, 2-2 Empoli-Chievo, 1-1 Pescara-Entella

I Veronesi si portano ad un punto dalla Spal. Sky si aggiudica i diritti TV per le prossime tre stagioni



Due pareggi nei recuperi del campionato di serie B: 2-2 tra Empoli e Chievo E 1-1 tra Pescara e Entella. I toscani sono sempre più vicini alla serie A, mentre il Chievo, ottavo, si porta ad un punto dalla Spal. Serve poco, per non dire nulla, a entrambe le squadre avviate verso la retrocessione, l’1 a 1 tra Pescara e Entella. Si arriva agli ultimi quattro turni del campionato di serie B con tutte le le trentaquattro giornate completate. Questa la classifica aggiornata: Empoli 67, Lecce 61, Salernitana 60, Monza 55, Venezia 53, Cittadella 50, Spal 50, Chievo 49, Reggina 47, Brescia 44, Pisa 44, Cremonese 43, Pordenone 41, Vicenza 41, Frosinone 40, Ascoli 37, Cosenza 32, Reggiana 31, Pescara 29, Entella 23. Se il campionato fosse finito oggi Empoli e Lecce salirebbero direttamente in serie A. Salernitana e Monza accederebbero alle semifinali play-off. Venezia-Chievo e Cittadella-Spal sarebbero gli abbinamenti dei preliminari, previsti in gara unica, per la promozione, con le vincenti che se la vedrebbero nel doppio turno, rispettivamente, con Monza e Salernitana. Cosenza, Reggiana, Pescara e Entella scenderebbero in serie C. Oggi non si giocherebbero i play-out, essendo il distacco tra la quartultima(Cosenza 32) e la quintultima(Ascoli 37) superiore ai 4 punti. Nel frattempo la Lega Serie BKT ha comunicato di aver ceduto a Sky i diritti per le trasmissioni non esclusive delle partite del campionato di sua competenza per le prossime tre stagioni.