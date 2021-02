Servizi straordinari interforze contro lo spaccio

In attuazione di quanto periodicamente disposto dal Prefetto di Ferrara Michele Campanaro in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento con le Forze di Polizia, proseguono sul capoluogo le operazioni interforze “ad alto impatto” finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina.

I servizi straordinari interforze vengono effettuati con cadenza periodica ravvicinata, su espresso atto di indirizzo del Prefetto, in quanto finalizzati ad un deciso potenziamento dell’attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni delittuosi sull’intero territorio comunale, sviluppando il massimo coordinamento delle Forze di Polizia, a competenza generale e speciale.

I servizi hanno interessato, in particolare, le “zone sensibili” di via Baluardi, l’area verde del sottomura, quella compresa tra via Bologna, via Beethoven, via della Fiera e Via Veneziani, nonché le aree periferiche di Barco e Pontelagoscuro; quadranti territoriali in cui il controllo a fini di prevenzione è fondamentale per contrastare i fenomeni dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione irregolare.

Alle operazioni “ad alto impatto” hanno partecipato unità di rinforzo del reparto prevenzione e crimine Emilia Romagna Orientale di Bologna e le unità cinofile messe a disposizione dalla Questura di Bologna e dalla Guardia di Finanza.

Nel corso dell’ultimo dispositivo interforze sono state, in particolare, controllate 109 persone, di cui 39 stranieri, e 40 veicoli. Nell’area verde di via Roverella sono stati rinvenuti 9 grammi di marijuana.

“I dispositivi interforze – ha spiegato il Prefetto Campanaro – hanno sicuramente un valore aggiunto rispetto a quelli attuati in via ordinaria. Si tratta, infatti, di servizi con obiettivi finalizzati ed ampia visibilità, svolti in maniera sistematica e continuativa, che rafforzano il raccordo tra Forze di Polizia, a beneficio del pieno controllo del territorio ma anche della percezione di sicurezza nella cittadinanza”.

(Comunicato stampa)