Settembreinbonifica: entra nel vivo in programma del Consorzio Pianura di Ferrara – VIDEO

Entra nel vivo la settimana della bonifica che vede in calendario appuntamenti che entreranno sempre di più nel “cuore” del Consorzio Pianura di Ferrara

Protagonisti saranno i palazzi ma anche le idrovore come elemento di sostenibilità, da Valle Lepri che ha un ruolo essenziale per le attività di scolo ed è la più grande opera di bonifica realizzata in Europa all’ottocentesco impianto idrovoro di Marozzo, dove sarà collocata la scultura vincitrice della quarta edizione “DE AQUA ET TERRA”. Una settimana, quella dal 25 settembre al 3 ottobre davvero densa di appuntamenti

#Settembreinbonifica – Consorzio, acqua per il futuro” aprirà i propri spazi a tante attività di collaborazione con le associazioni e le realtà del territorio, per fare rete con le migliori “energie”, anche sostenendo attivamente il volontariato. Tra le iniziative anche la presenza, per la prima volta, del Festival di Internazionale edizione 2021 a Palazzo Naselli-Crispi. Apertura verso la collettività anche anche le visite guidate a Palazzo Naselli Crispi che ha già portato nelle splendide sale della sede di Borgo Leoni oltre mille persone.