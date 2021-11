‘Settimana del gioco’ alla Biblioteca per ragazzi Casa Niccolini per divertirsi insieme domani, l’11 il 13 novembre

Tre le iniziative organizzate dalla Biblioteca per ragazzi Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara) in occasione dell’International Games Week 2021, la Settimana del gioco in biblioteca. La biblioteca comunale per ragazzi mette infatti a disposizione dei suoi utenti, grandi e piccoli, tanti giochi da tavolo per divertirsi in compagnia. Tra gli appuntamenti dedicati ci sono quelli per tutti, senza prenotazione, in programma nei pomeriggi di martedì 9 e giovedì 11 novembre 2021, dalle 15 alle 18, ci sarà la possibilità di scoprire nuovi giochi sotto la guida dell’esperto Daniele Ferri, creatore di Vegetables, il gioco di carte premiato a livello internazionale.

Sabato 13 novembre, al mattino (apertura ore 9) giochi per tutti e al pomeriggio, un’apertura straordinaria dedicata proprio a Vegetables: alle 15 si aprirà il Torneo per gli esperti, ma ci sarà la possibilità di imparare e giocare anche per chi è incuriosito da questo nuovo gioco, a partire dai 7 anni, presentandosi alle 14.30 per organizzare i tavoli da gioco.

Le attività saranno gestite nel rispetto nel rispetto delle norme anti-covid e all’ingresso sarà richiesto il green-pass ai maggiori di 12 anni.

Dopo la versione online dello scorso anno, dovuta alla situazione d’emergenza, quest’anno la settimana del gioco in biblioteca (International Games [email protected] library) torna in presenza all’interno del periodo indicato tra 7 e 14 novembre.

Per info: Biblioteca per ragazzi Casa Niccolini, via Romiti 13, Ferrara, email [email protected], tel. 0532 418231.