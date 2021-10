Settimana per l’Allattamento Materno dall’1 al 7 ottobre. Flash mob domani alle10,30 in piazza della Repubblica

Il comune di Ferrara attraverso l’Assessorato alle Politiche Familiari aderisce alla settimana per l’Allattamento Materno. Per l’occasione è stato proposto nel periodo dall’1 al 7 ottobre un calendario di iniziative del Centro per le Famiglie di Ferrara a sostegno dell’allattamento materno.

“Aderiamo alla settimana mondiale dell’allattamento – ha affermato a questo proposito l’assessore comunale Dorota Kusiak – per proteggere e sostenere il valore dell’allattamento materno, attraverso una serie di appuntamenti sul tema e consulenze gratuite. L’allattamento è un gesto di estrema naturalezza e si pone come esperienza centrale nella vita di un bambino mettendo basi alla relazione con la propria mamma e il mondo circostante. La sfida della città a misura della famiglia e dei bambini rappresenta per questa amministrazione uno degli obiettivi di mandato più importanti e si traduce in azioni di sostegno concreto a favore della famiglia attraverso la promozione del sistema di servizi all’infanzia e sostegno alla genitorialità.”

In occasione della SAM 2021 Settimana per l’Allattamento Materno, promossa da WABA e MAMI Italia, che si svolge da oggi al 7 ottobre, il Centro per le Famiglie del Comune di Ferrara aderisce al Flash Mob organizzato in collaborazione con l’AUSL per domani, sabato 2 ottobre alle ore 10,30 presso Piazza della Repubblica (partecipazione libera, possibilmente con maglietta bianca) e presenta le iniziative di sostegno ai neogenitori con l’obiettivo di far conoscere tutte le opportunità che il comune offre a protezione di tale pratica, per aiutare a far decollare l’allattamento in serenità e benessere e per chiarire eventuali dubbi legati alla sicurezza del latte materno che, anche in tempi di COVID-19, resta il miglior alimento per tutti i bambini.

Consulenze su allattamento e primo anno di vita rivolti alle mamme e alle coppie che desiderano allattare e stanno affrontando dubbi o problemi nel portare avanti la loro scelta.

Gocce di latte! incontri di gruppo on line di sostegno all’allattamento ogni terzo venerdì del mese alle 11, rivolti a mamme che allattano e mamme in attesa, ai papà che desiderano informarsi e sostenere la scelta dell’allattamento materno e aperti a tutti i familiari interessati.

Un incontro informativo del corso di accompagnamento alla nascita Diventare Mamma, completamente dedicato all’allattamento.

Il tema della SAM 2021 ci ricorda che l’allattamento è determinante per la sopravvivenza, per la salute e per il benessere delle donne, dei bambini e delle nazioni, e che è imprescindibile proteggerlo in tutto il mondo.

Con l’informazione, il coinvolgimento e l’azione sarà possibile proteggere l’allattamento a tutti i livelli:

INFORMARE le persone sull’importanza di proteggere l’allattamento

RADICARE l’idea che sostenere l’allattamento è una questione di salute pubblica fondamentale

ALLEARSI con i singoli e con le organizzazioni per avere un impatto più elevato

ATTIVARE azioni concrete di protezione dell’allattamento volte a migliorare la salute pubblica (MAMI)