‘Sfide della pandemia’: convegno il 17 settembre alle 19 al Teatro Comunale di Ferrara

Sulla necessaria sinergia tra i diversi soggetti del territorio ferrarese nell’emergenza pandemica, l’Ufficio diocesano Pastorale della Salute, l’Ufficio diocesano Pastorale Sociale, Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato e la Sezione UCID di Ferrara, con il patrocinio della Fondazione “Dott. Carlo Fornasini” e di BPER, organizzano tre convegni sul tema “Salute e territorio: risorse finanziarie, diritto alla salute, opportunità imprenditoriali in tempo di pandemia”. Al centro dei confronti, la sfida dell’emergenza pandemica per la sanità e le imprese. Il tutto con il ruolo centrale della Chiesa Cattolica al servizio del bene comune.

Il primo dei tre convegni si svolgerà il prossimo 17 settembre alle ore 19 e avrà come tema “Pandemia: sfide per l’etica della salute e dell’imprenditoria nel territorio ferrarese”. I tre approfondimenti previsti saranno affidati a Stefano Bonaccini (Presidente della Regione Emilia-Romagna), che relazionerà sul tema “Pandemia: una sfida per sanità e imprese nel territorio ferrarese”, al Card. Matteo Zuppi (Arcivescovo di Bologna), il quale affronterà il tema “L’etica al servizio della polis in tempo di crisi”, e ad Andrea Crisanti (Direttore Laboratorio Microbiologia dell’Univesità degli Studi di Padova) sul tema “Luci e ombre nell’opera svolta per fronteggiare la pandemia e acquisizioni per il futuro”.

Moderatore dell’incontro sarà Antonio Frascerra, Presidente UCID Ferrara. Conclusioni affidate a Mons. Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Ferrara-Comacchio. Viste le limitazioni anti-Covid, i posti disponibili saranno ridotti. Per questo, chi vuole partecipare deve pre-registrarsi inviando nome e cognome alla mail della Segreteria UCID Ferrara: [email protected] Le richieste verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’accesso è possibile solo col Green Pass. Il secondo convegno è in programma tra febbraio e marzo 2022 e avrà come titolo “Sanità e imprese: un dialogo necessario nella sostenibilità”, mentre il terzo e ultimo è previsto per ottobre-novembre 2022 e verterà sul tema “Sanità: per una valida risposta sociale”.