Shopping natalizio: misure anti-covid e tolleranza zero nel fine settimana – INT. Prefetto Ferrara

Non sarà la chiusura del Centro storico, impossibile per problemi logistici, a impedire l’affollamento dello shopping prenatalizio, che si è verificato a Ferrara come in tante altre città italiane, lo scorso weekend, ma un un sistema di controlli, presidi e pattugliamento di punti strategici del Centro, messo a punto dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto, Michele Campanaro; presenti Sindaco, presidente della Provincia, vertici delle forze dell’Ordine e rappresentanti della Sanità.

Sentiamo il Prefetto in una anticipazione dell’intervista rilasciata a Dalia Bighinati che andrà in onda venerdì sera alle 21.40.