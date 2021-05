Si chiama VITT ed è curabile. La ricerca spiega la correlazione fra queste trombosi rarissime e i vaccini antiCovid. int. prof. Zamboni

Si chiama Vitt, ovvero trombosi e piastrinopenia indotta da vaccino, la sindrome che colpisce chi assume alcuni vaccini contro il coronavirus e che finora ha visto casi per i sieri di AstraZeneca, e Pfizer-BioNTech. Oggi grazie alle ricerche effettuate in Italia da un team di 13 ricercatori di diverse Università italiane, incaricati dalla Procura di Catania e da altre procure italiane che hanno aperto inchieste su casi sospetti di trombosi cerebrali ed eventi mortali, sappiamo qualcosa di più sulla questione. A parlarcene è il prof. Paolo Zamboni Ordinario di Chirurgia Vascolare Università degli Studi di Ferrara, Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare e del Centro HUB Regione Emilia Romagna per le Malattie Venose e Linfatiche Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.

IL TEAM DEI RICERCATORI

Cristoforo Pomara, Francesco Sessa, Marcello

Ciaccio, Francesco Dieli, Massimiliano

Esposito, Giovanni Maurizio Giammanco,

Sebastiano Fabio Garozzo, Antonino

Giarratano, Daniele Prati, Francesca Rappa,

Monica Salerno, Claudio Tripodo, Pier

Mannuccio Mannucci e Paolo Zamboni

Università di Catania, Foggia, Palermo, e

Ferrara, IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore

Policlinico Milano,

“Si tratta di una sindrome innescata non da un vaccino soltanto, dice il prof. Zamboni, cioè Astrazeneca, non è questione di brand farmaceutico, ma dai vaccini antiCovid prodotti e sul mercato, sia quelli basati su adenovirus, come Astrazeneca, ( ma sono basati su adenovirus anche Johnson & Johnson, Reithera e Sputnik) sia quelli a base di RNA messaggero, come Pfizer-BioNTech ( è a base di RNAm anche Moderna.).

Il team, che ha effettuato una ricerca complessa basata sulla possibilità di fare autopsie accurate nel laboratorio del prof. Cristoforo Pomara, Ordinario di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Catania, “E’ arrivato a scoprire il meccanismo diabolico, sottolinea il prof. Zamboni, che scatena la Vitt, acronimo inglese per trombocitopenia trombotica immunitaria indotta da vaccino. Il contributo più importante del nostro gruppo, aggiunge, è stato quello di mettere a punto una metodologia che arrivasse ad escludere ogni altra causa alla base di questa patologia. La correlazione c’è, a provocare la Vitt sono i vaccini anticovid: per Astrazeneca un caso su 300.000 vaccinati, per Pfizer, un caso su 400.000. Siamo di fronte, ribadisce il professore, a reazioni rarissime, ma ora finalmente sappiamo di che si tratta, come si manifestano e soprattutto come possono essere curate.”

Il meccanismo “diabolico” della VITT

Il vaccino rarissimamente in alcune persone scatena un eccesso di anticorpi non solo contro il coronavirus, ma anche contro altre componenti del nostro organismo, o vecchi nemici, come altri virus, che abbiamo già combattuto. Ma il più pericoloso dei suoi effetti è quando questi anticorpi si legano ad una sostanza chiamata Pf4, diventando potentissimi attivatori di piastrine, che a loro volta creano catene di trombi, non nelle gambe o nelle braccia, ma in sedi atipiche, soprattutto nelle vene dell’intestino e del fegato e in quelle interne al cranio. A questo punto il meccanismo trombotico, molto diverso da quello noto alla Medicina, consuma le piastrine, che si riducono progressivamente fino a provocare, nel corso dei giorni, l’effetto opposto, cioè l’emorragia.

I segnali premonitori e i sintomi

Il secondo risultato raggiunto, sempre grazie all’autopsia e alla lettura delle cartelle cliniche, è stata l’individuazione dei sintomi, che si manifestano fra il 4° e il 21° giorno e vanno da una fortissima cefalea, al dolore addominale, anch’esso molto importante, male al collo, gonfiore degli arti e più avanti possono anche provocare difficoltà respiratorie. Sono questi i sintomi, inconfondibili rispetto a normali cefalee e dolori addominali, da segnalare al proprio medico o al medico di Pronto Soccorso, che potrà verificare con tre semplici esami la presenza della sindrome e procedere a bloccarla sul nascere, neutralizzandone gli effetti più rischiosi.

La VITT può essere curata.

L’altro risultante importante della ricerca, che a giorni verrà pubblicata su Haematologica, una delle riviste scientifiche più prestigiose di Ematologia, mentre altri gruppi anche all’estero stanno pubblicando su altre riviste, è, infatti, la scoperta della terapia. Pubblicazioni che renderanno in breve di dominio pubblico queste ricerche, rendendone i risultati utilizzabili soprattutto dalla comunità medica.

SINTOMI CHE PRECEDONO la VITT

Cefalea Intensa

Dolore al collo

Dolore Addominale

Dolore e\o gonfiore a braccia o gambe

ESAMI DA FARE IN CASO DI SINTOMATOLOGIA DI SOSPETTa VITT

Emocromo con conta piastrinica

Fibrinogeno

D-Dimero

TERAPIA IN CASO DI VITT