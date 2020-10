Il Centro Culturale Slavich apre le sue porte per l’iniziativa Siamo tutti matti – 12 ore di ordinaria follia dedicate ad Antonio Slavich, a cura di Ferrara OFF, con la collaborazione di MusiJam, che avrà luogo il 25 ottobre dalle 10,30 alle 22,30. La giornata è patrocinata dal Comune di Ferrara e dall’Azienda USL di Ferrara e con il contributo della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito Legge regionale n. 3/2016 e ss.mm. sulla Storia e Memoria del Novecento.

“Liberatevi da soli del vostro manicomio, pubblico, privato o personale”, le parole di Antonio Slavich ispirano una giornata all’insegna della collettività, della condivisione e dell’accettazione della diversità per interrogarci assieme sul senso di comunità, in un momento caratterizzato proprio dalle difficoltà dello stare insieme, a due anni dall’intitolazione del Centro Culturale al celebre psichiatra.

Tra performance, reading, lezioni d’arte, mostre, concerti, film, anche alcune testimonianze e proiezioni di materiali d’archivio, per osservare il tema da diverse angolazioni, ricavandone inedite interpretazioni.

IL PROGRAMMA

Ore 10,30 | Registrazione partecipanti.

Ore 11,00 | ‘Tutto ha inizio con un NO’ la riforma Basaglia e Antonio Slavich- letture e testimonianze.

Ore 13,00 | ‘Liberatevi da soli del vostro manicomio’ – performance teatrale con Antonio Anzilotti De Nitto.

Ore 13,30 – 15.00 | Pausa pranzo.

Ore 15,00 | Proiezione di materiali d’archivio.

Ore 17,00 | ‘A ruota libera’ lezione a cura di Giacomo Cossio a partire dal pensiero di Jean Dubuffet.

Ore 18,00 | Caterina Nizzoli presenta un percorso espositivo a cura di ARTÉTIPI APS di Parma: in mostra una selezione di lavori degli artisti del collettivo Atelier I Cachi-Isola.

Ore 19,00 | Concerto ‘a Little Night Music’- evadere…per le vie del Musical Theatre, a cura di MusiJam. Alla voce Marco Vinicio Ferrazzi accompagnato dal pianoforte di Davide Candini.

Ore 20,30 | Proiezione del film ‘Marat/Sade’ (1966) di Peter Brook.

Nel corso della giornata interverranno: Horacio Czertok, Luigi Missiroli, Francesco Petrucci, Anna Quarzi, Adello Vanni, Paolo Zappaterra.

Si ringraziano Odile -detto Mario- Cariani, Nino Costa, Iames Busatti, Francesco Mancin, Alberto Tinarelli, Valeria Tinarelli, Marco Turchi, Paolo Verri e L’Associazione L’Ultimo Baluardo.

La giornata è gratuita ma su prenotazione obbligatoria tramite form sul sito www.ferraraoff.it.

Tutto il programma del 25, o gli appuntamenti, si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti, e degli attuali DPCM. Salvo ulteriori integrazioni. Nel caso le integrazioni dovessero limitare lo svolgimento dell’iniziativa, gli appuntamenti saranno proposti in streaming.