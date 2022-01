Sicurezza stradale: invertito il senso di marcia in un tratto del controviale di via Giovanni XXIII a Ferrara

Sul fronte della sicurezza stradale, proseguono gli interventi del Comune di Ferrara per migliorare le condizioni di convivenza tra pedoni, ciclisti e autoveicoli sulle strade del territorio urbano.

Una delle aree di intervento individuate dai tecnici comunali è il controviale di via Giovanni XXIII a Ferrara, su cui anche la Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) ha richiamato da qualche tempo l’attenzione dell’Amministrazione.

In considerazione anche della tipologia dell’area, prettamente residenziale, e per eliminare situazioni di pericolo, salvaguardando l’incolumità di pedoni e ciclisti, venerdì 14 gennaio 2022 sarà quindi eseguito un intervento di modifica della segnaletica per rendere operativa l’inversione del senso di marcia nel controviale di via Giovanni XXIII nel tratto compreso tra il numero civico 77 e l’intersezione con via Domenico Colagrande. Il nuovo senso di marcia sarà con direzione piazzale San Giovanni, a tutela anche della sicurezza della circolazione veicolare.

(Comunicazione a cura del Servizio Mobilità, Traffico e Sosta del Comune di Ferrara)