Sindaco Fabbri: “Obiettivo è salute pubblica, ma ogni blocco imposto è una sconfitta per tutti”

Il sindaco di Ferrara e vicepresidente Anci Emilia-Romagna Alan Fabbri interviene relativamente alle anticipazioni sul DPCM del Premier Conte.

“Esprimiamo massimo supporto alle proposte e richieste delle Regioni, già formalizzate al presidente del consiglio” – scrive – “a partire dalla necessità di un impegno da parte del Governo a ristorare le attività che hanno subìto limitazioni e/o chiusure. I settori coinvolti hanno bisogno di aiuti immediati e adeguati, a partire da nuove misure su: credito di imposta sugli affitti, moratoria sul cuneo fiscale, risorse a fondo perduto. Come sostengono le Regioni occorre inoltre evitare la chiusura dei ristoranti prima delle 23, scongiurare l’obbligo di chiusura domenicale ed evitare anche la chiusura dei bar prima delle 20, con la possibilità di stare aperti più a lungo per chi può garantire il servizio al tavolo. Sulle chiusure di palestre, piscine, centri sportivi, cinema, teatri si deve agire partendo dai dati epidemiologici di riferimento, non in maniera generalizzata”.

Fabbri aggiunge che “ogni blocco imposto è una sconfitta per tutti e, laddove possibile, deve essere evitato, con atteggiamento pragmatico, attento e selettivo, non con misure generalizzate. L’obiettivo deve essere tutelare la salute pubblica, partendo dalle situazioni maggiormente critiche”.