Sindaco Ferrara in visita alla piscina Bachelli

La piscina Bacchelli ha contato, dall’apertura del 29 maggio ad oggi, 12.500 presenze e questa è la prima stagione ‘piena’ – pur tra le limitazioni vigenti per gli accessi – in epoca coronavirus.

Il dato è emerso oggi nel corso della visita del sindaco Alan Fabbri.

“La risposta è ottima, considerando i contingentamenti, e dimostra apprezzamento per questo intervento” ha detto il primo cittadino.

Una piscina, questa, presa d’assalto con i caldi di queste settimane, come tutte le piscine che si trovano a Ferrara e in provincia, molto apprezzate dai ferraresi e non solo.