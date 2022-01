SipariOstellato 2022: sabato 15 gennaio alle 21, ‘Carta bianca’ per Moni Ovadia

La stagione di SipariOstellato 2022 si apre con un gigante della scena e della cultura nazionale e internazionale, Moni Ovadia. Un inafferrabile miscuglio di tedesco, ebraico, polacco, russo, ucraino e romeno, ovvero il “suono dell’esilio” del popolo ebraico – che sa di steppe e di retrobotteghe, di strade e di sinagoghe – è al centro di questo spettacolo fatto di riflessioni, storielle e aneddoti ispirati al suo vastissimo repertorio, fino a risalire agli esordi scenici di Moni Ovadia, carismatico affabulatore, capace di infondere un’energia speciale.

Moni Ovadia, attore, autore e scrittore è uno dei più prestigiosi e popolari uomini di cultura della scena italiana. Filo conduttore dei suoi spettacoli e della sua vastissima produzione discografica e libraria è la tradizione composita e sfaccettata, il “vagabondaggio culturale e reale” proprio del popolo ebraico, di cui egli si sente figlio e rappresentante; quell’immersione continua in lingue e suoni diversi ereditati da una cultura che le dittature e le ideologie totalitarie del Novecento avrebbero voluto cancellare, e di cui si fa memoria per il futuro. Il suo teatro ha contribuito a fare conoscere la cultura Yiddish attraverso una lettura contemporanea, unica nel suo genere in Italia ed in Europa. Ma Moni Ovadia è anche noto per il suo costante impegno politico e civile a sostegno dei diritti e della pace. In questo recital intratterrà il pubblico con riflessioni, storielle e aneddoti ispirati al suo vastissimo repertorio.

Teatro Barattoni via Garibaldi 4/C Ostellato

