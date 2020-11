Sipro celebra i 45 anni di attività

Si terrà venerdì 27, alle 11, in modalità webinar, la celebrazione dei 45 anni di Sipro. In attesa, la prossima primavera, di poterlo organizzare in presenza, l’evento – che sarà condotto dal direttore di Rai Emilia Romagna, Fabrizio Binacchi – sarà occasione per riflettere sul concetto di sviluppo, tra crescita e conservazione, in un’epoca che dal Covid in poi è completamente nuova. Invitati tutti i soci, ossia i Comuni – a partire da Ferrara – Holding, Camera di Commercio, banche. Aperto anche ad altri enti e associazioni di categoria. Proprio alle associazioni Sipro ha recentemente illustrato – facendo seguito a un invito sottoscritto dall’amministratore unico, Stefano di Brindisi e Mauro Gianattasio, segretario generale della Camera di Commercio – una proposta di piano di lavoro per la realizzazione di un programma operativo per il fundraising di progettualità a scala territoriale in relazione alla programmazione dei fondi europei 2021-2027. Alla base la convinzione che in una fase complessa come l’attuale di pandemia, il sistema economico ferrarese è chiamato a presidiare questa opportunità individuando nell’ambito delle priorità e delle attività del Tavolo provinciale dell’imprenditoria, con il supporto tecnico di Sipro, progetti condivisi. Info, [email protected]