Sipro e Visit, tour sul territorio nell’ambito del progetto europeo Slides

Un gruppo di giornalisti del settore turistico nazionale hanno fatto tappa sul territorio ferrarese nell’ambito del progetto europeo Slides. Ad organizzare il tour, Sipro-Agenzia per lo Sviluppo e Visit Ferrara e Comacchio, in collaborazione con alcune aziende di Cna.

Due giorni tra Alto Basso Ferrarese, Po e Sacca di Goro, Rocca di Stellata e Comacchio, Idrovora delle Pilastresi e Oasi di Cannavè, passando per le risaie dell’Azienda Agricola Cerruti di Burana, per l’Officina delle Erbe di Mesola, per Giori nuova bottega storica di Ferrara.

Terra, acqua, attività produttive tradizionali, capoluogo e provincia. Questo il ‘pacchetto’ che, come spiega la coordinatrice di Sipro, Chiara Franceschini, sposa la nostra vocazione turistica ma apre anche a un modo diverso di viaggiare, che prevede laboratori esperienziali e nuove forme di accoglienza.

L’educational è stato realizzato nell’ambito del progetto Slides, che fa parte del programma (interreg 2014-2020) Italia Croazia, finalizzato «a promuovere la cooperazione transfrontaliera tra le regioni incluse nelle are di riferimento – chiarisce Franceschini – e a sviluppare metodi e strategie per preservare e valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale. Il tutto – chiude la coordinatrice – con attenzione allo sviluppo territoriale sostenibile e al “living heritage”, ossia alle attività di artigianato e industrie creative».