“Smartphone d’oro”, Usl Ferrara vince premio sanità per comunicazione digitale

L’Azienda USL di Ferrara vince il premio Sanità dello Smartphone d’Oro, premio nazionale ideato dall’associazione PA Social e dedicato alle migliori esperienze di informazione e comunicazione pubblica digitale.

Il concorso, giunto alla seconda edizione, ha visto 60 candidature da tutta Italia, tra cui anche molte di Aziende sanitarie. All’interno di queste vi è stata, appunto, l’assegnazione del premio tematico Sanità all’AUSL per la sua “comunicazione multidisciplinare alla portata di tutti” anche attraverso il potenziamento dei social network per fornire a cittadini e professionisti informazioni e notizie a portata di smartphone. L’AUSL ferrarese è stata l’unica realtà emiliano romagnola a ricevere riconoscimenti.

La cerimonia di premiazione – alla fine di un lungo percorso di candidature e votazioni, da aprile a novembre, con il vaglio della giuria scientifica di esperti composta da importanti esponenti del mondo del giornalismo, della comunicazione, del digitale e dell’innovazione, della giuria popolare e dei soci dell’associazione PA Social – si è svolta giovedì 2 dicembre a Roma, nella splendida cornice del Salone del Commendatore del Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia, sede della ASL Roma 1. A ritirare il riconoscimento, realizzato a Murano dal maestro Mariano Memo, la direttrice generale Monica Calamai e lo staff dell’Ufficio Comunicazione.

“La decisione di potenziare la comunicazione, interna ed esterna, ha il preciso obiettivo della multicanalità per arrivare nella casa di ognuno, riuscendo a dimostrare quello che siamo in grado di fare per i servizi sanitari e la gestione della pandemia – dichiara la dottoressa Calamai -. Una comunicazione alla portata di tutte le fasce d’età: grazie a TikTok abbiamo raggiunto i giovanissimi per la campagna vaccinale, che ha raggiunto una copertura dell’80% in quella fascia d’età. E non ci fermeremo qui, anche in vista della vaccinazione per i più piccoli e, in generale, degli interessanti spunti giunti da questo concorso”.

“Un’edizione molto partecipata e di qualità anche quest’anno – commenta Francesco Di Costanzo, presidente di PA Social –; ennesimo segnale della straordinaria vitalità dei professionisti della comunicazione e informazione digitale in tutta Italia, impegnati ogni giorno e in ogni settore ad offrire aggiornamenti, servizi, dialogo, interazione. Grazie ai tanti che hanno partecipato e complimenti ai vincitori. Ma aldilà dei singoli vincitori un premio va a tutta la comunità di professionisti, enti, aziende pubbliche che anche in questi due anni di difficoltà hanno rappresentato un punto di riferimento fondamentale per tutti noi”.