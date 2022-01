Smog e polveri sottili: previsti sforamenti a Ferrara

Nelle giornate di giovedì 13 e venerdì 14 gennaio, tornano in vigore a Ferrara le misure emergenziali disposte dalle normative regionali per la tutela della qualità dell’aria e stabilite dall’ordinanza del Sindaco di Ferrara in vigore dall’1 ottobre 2021 al 30 aprile 2022.

Lo rende noto il Comune di Ferrara.

Le misure sono attivate sulla base delle previsioni emesse da Arpae che indicano, per la città di Ferrara, il superamento nei prossimi giorni della soglia di legge giornaliera di PM10 nell’aria.

Le previsioni vengono emesse da Arpae con proprio Bollettino, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, sulla base di un proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell’aria.

Nelle giornate di giovedì e venerdì, quindi, nella fascia oraria dalle 8,30 alle 18,30, alle limitazioni della circolazione già previste dal lunedì al venerdì, nell’area del centro abitato di Ferrara (escluse le strade ‘corridoio’), per i veicoli più inquinanti, si aggiungeranno quelle per i veicoli diesel euro 4.

Previste anche ulteriori misure relative all’abbassamento del riscaldamento all’interno degli edifici e al divieto di combustione all’aperto.