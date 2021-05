Solenne Celebrazione del “Corpus Domini” giovedì 3 giugno nella Basilica di Santa Maria in Vado alle ore 18, presieduta da S.E. Mons. Gian Carlo Perego.

Sarà anche l’occasione per il rito di ammissione tra i candidati agli ordini sacri del seminarista Vito Milella.

Domenica 6 giugno il “Corpus Domini” sarà celebrato nelle parrocchie ma – vigenti le attuali disposizioni – senza processione.

La Penitenzieria Apostolica con il decreto del 24 febbraio 2021, inviato all’Arcivescovo S.E. Mons. Gian Carlo Perego, ha concesso l’Indulgenza Plenaria per il Biennio Eucaristico diocesano.

In particolare, ricordiamo che è possibile ottenere l’Indulgenza Plenaria nella domenica del Corpus Domini sia nella chiesa Cattedrale, sia in tutte le chiese parrocchiali e nelle chiese dei monasteri di clausura con le consuete modalità:

– Confessione sacramentale

– Comunione Eucaristica

– Preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.

Gli anziani, gli ammalati e tutti coloro che per qualsiasi causa grave siano impossibilitati a recarsi fisicamente nelle suddette chiese, potranno comunque ricevere il dono dell’Indulgenza Plenaria unendosi spiritualmente alle Celebrazioni.