Sonate al chiaro di luna: concerti gratuiti dal 7 luglio al 18 agosto a Comacchio e Lido di Spina

Nella storica atmosfera di Piazzetta Trepponti, a partire da mercoledì 7 luglio alle ore 21,30, prenderà il via la rassegna di concerti “Sonate al chiaro di Luna” (7 luglio – 18 agosto 2021) ispirata dalla celebre “Sonata per pianoforte n. 14 in Do diesis minore” di Ludwig van Beethoven, più nota appunto come Sonata al Chiaro di Luna per le sue suggestive sonorità.

Così come Beethoven dedicò quest’opera alla contessa Giulietta Guicciardi di cui era stato innamorato questa rassegna, promossa dall’Amministrazione Comunale in sinergia con la Civica Scuola di Musica e il Servizio Turismo, come sottolinea l’assessore al Turismo Emanuele Mari “intende rappresentare un omaggio alla bellezza e all’importanza che luoghi come i Trepponti, l’Arena di Palazzo Bellini e il parco della Casa Museo Remo Brindisi a Lido di Spina, rivestono nella valorizzazione del centro storico e del territorio di Comacchio. Inoltre, dal punto di vista culturale la rassegna è un’eccellente opportunità di divulgazione ed educazione musicale, con un programma legato alle atmosfere classiche ma anche ai linguaggi più contemporanei e moderni”.

Giorgio Borgatti, direttore della Civica Scuola di Musica di Comacchio così illustra l’iniziativa ”I protagonisti che calcheranno la scena nelle otto serate musicali sono nomi di grande spicco come la pianista Chiara Cipelli che ci allieterà con un concerto per pianoforte solo, l’Ensemble Tempo Primo che proporrà “Le quattro stagioni” di A. Vivaldi, la mezzo soprano Rosa d’Alise con un programma di arie d’opera del periodo sette e ottocentesco, il concerto Anguille e Canti delle Valli per la valorizzazione della storia e della cultura locale e addirittura i Birkin Tree, ovvero una delle più popolari band di Musica Irlandese d’Europa”.

La rassegna di concerti è arricchita inoltre dal sostegno dei ristoratori che per l’occasione valorizzeranno i concerti con menu a tema.

Gli ultimi due appuntamenti al Parco del Museo Remo Brindisi a Lido di Spina con uno spettacolo legato a Dante Alighieri e un suggestivo concerto in forma narrativa tra musica e parole.

Programma:

Mercoledì 7 Luglio – Federico Rubin e Rosa D’Alise – Piazzetta Trepponti Comacchio

Mercoledì 14 Luglio – Concerto per Pianoforte solo – Chiara Cipelli, Piazzetta Trepponti Comacchio

Sabato 17 Luglio – Ensemble Tempo Primo – “Le Quattro Stagioni” di A. Vivaldi – Piazzetta Trepponti Comacchio

Mercoledì 28 Luglio – Birkin Tree Song and Music from Ireland – Piazzetta Trepponti Comacchio

Venerdì 30 luglio – The Swingers Orchestra Remake in Swing – Arena Palazzo Bellini Comacchio

Mercoledì 4 Agosto – Anguille e Voci delle Valli – Piazzetta Trepponti Comacchio

Martedì 10 agosto – Sotto Il Cielo di Dante – Parco del Museo Remo Brindisi – Lido di Spina Comacchio

Mercoledì 18 agosto – La via dell’inatteso – Parco del Museo Remo Brindisi – Lido di Spina Comacchio

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito e senza prenotazione con inizio alle ore 21,30.