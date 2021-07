“Sonate al Chiaro di Luna”: domani alle 21,30 ai Trepponti di Comacchio: ‘Birkin Tree’

Continua con grande successo di pubblico la rassegna “Sonate al Chiaro di Luna” a cura della Civica Scuola di Musica di Comacchio, domani, mercoledì 28 luglio saranno protagonisti sulla scalinata dei tre ponti di Comacchio, ‘Birkin Tree, Song and Music from Ireland’. La più importante band italiana di musica irlandese per un concerto di grande impatto e suggestione in cui si raccontano tutti i colori e le atmosfere tipiche d’Irlanda.

Uno stretto dialogo musicale in bilico tra virtuosismo e pathos, alla scoperta degli affascinanti paesaggi sonori della musica irlandese. Un itinerario dove si potranno ascoltare sia antiche e struggenti ballate sia godere del ritmo e dell’energia della letteratura musicale dedicata al repertorio da danza. Le canzoni affondano le loro radici nel grande lascito di composizioni che a partire dal XVII secolo sono state arricchite e tramandate sino ai nostri giorni.

I brani strumentali provengono dal vasto ed antico repertorio legato al violino, alla uilleann pipes ed al flauto traverso, sicuramente tra i più importanti strumenti della tradizione irlandese. La chitarra apporta una grande energia ritmica e dinamica alla affascinante tessitura ritmico melodica presentata dagli strumenti solisti. Laura Torterolo – voce e chitarra, Fabio Rinaudo – uilleann pipes whistles, Michel Balatti – flauto traverso irlandese, Luca Rapazzini – violino, Claudio De Angeli – chitarra, mandola e banjo

La rassegna di concerti “Sonate al Chiaro di Luna” si svolge sulla scalinate che si affaccia su Piazzetta Trepponti, e prende il nome dalla celebre “Sonata per pianoforte n. 14 in Do diesis minore” di Ludwig van Beethoven. La rassegna promossa dall’Amministrazione Comunale in sinergia con la Civica Scuola di Musica vuole essere un omaggio alla bellezza ma anche un’eccellente opportunità di divulgazione ed educazione musicale, con un programma legato alle atmosfere classiche ma che strizza l’occhio alla contemporaneità e ai linguaggi più moderni.

L’evento si svolgerà in Piazzetta Trepponti a Comacchio a partire dalle 21,30. Evento ad ingresso libero sino ad esaurimento posti disponibili. L’accesso all’area spettacoli sarà possibile a partire dalle 21

Info: 3498671614 www.scuoladimusicacomacchio.it

I prossimi appuntamenti:

Venerdì 30 luglio – The Swingers Orchestra Remake in Swing , Arena Bellini Comacchio

Mercoledì 4 Agosto – Anguille e Voci delle Valli Piazzetta Trepponti Comacchio

Martedì 10 agosto – Sotto Il Cielo di Dante, la cosmologia dantesca – Parco del Museo Remo Brindisi, Lido di Spina Comacchio

Mercoledì 18 agosto – La via dell’inatteso – Parco del Museo Remo Brindisi, Lido di Spina Comacchio